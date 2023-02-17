Мать призывника обратила внимание премьер-министра на проблему невладения языком в Силах обороны

50-летняя Марью Мяндик, работающая в сфере ландшафтного строительства, а ранее долгое время проработавшая в налоговой и таможенной инспекции, в том числе в Нарве, рассказала Каллас после окончания официальной части ее предвыборного мероприятия, состоявшегося две недели назад в Выруском культурном центре «Каннель», как ее сыну и другим срочникам Куперьяновского пехотного батальона приходится в казарме, где в одной комнате живет около 20 юношей, терпеть то, что четверо-пятеро срочников без умолку говорят по-русски. Она подняла вопрос, можно ли в ситуации, когда Россия уже почти год воюет в Украине, рассматривать это как угрозу безопасности.