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Мать призывника обратила внимание премьер-министра на проблему невладения языком в Силах обороны

Прийт Пуллеритс
Мать призывника обратила внимание премьер-министра на проблему невладения языком в Силах обороны
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1 февраля Кая Каллас побывала в Куперьяновском батальоне, где обсуждалось знание призывниками эстонского языка.
1 февраля Кая Каллас побывала в Куперьяновском батальоне, где обсуждалось знание призывниками эстонского языка. Фото: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

В начале этого месяца жительница Выру, более двадцати лет проработавшая в государственном секторе и сын которой сейчас проходит срочную службу, пожаловалась премьер-министру Кайе Каллас (Партия реформ), что сына сильно беспокоит, что он вынужден постоянно слышать в казарме русскую речь.

50-летняя Марью Мяндик, работающая в сфере ландшафтного строительства, а ранее долгое время проработавшая в налоговой и таможенной инспекции, в том числе в Нарве, рассказала Каллас после окончания официальной части ее предвыборного мероприятия, состоявшегося две недели назад в Выруском культурном центре «Каннель», как ее сыну и другим срочникам Куперьяновского пехотного батальона приходится в казарме, где в одной комнате живет около 20 юношей, терпеть то, что четверо-пятеро срочников без умолку говорят по-русски. Она подняла вопрос, можно ли в ситуации, когда Россия уже почти год воюет в Украине, рассматривать это как угрозу безопасности.

Позднее в беседе с Postimees Мяндик назвала плевком в лицо эстонским мальчикам широкое использование в Силах обороны Эстонии русского языка.

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