Старинную мызу на юге Эстонии превратили в спа-отель высокого класса

Мыза расположена на берегу озера Покарди рядом с бывшей школой-интернатом. Здание мызы, которое долгие годы пустовало, в конце концов выкупил и в 2016 году приступил к его реставрации предприниматель с Кипра Никос Куннас. Изначально он планировал использовать дом в личную дачу, а затем - в гостевой дом для иностранцев. Позже появился план создания отеля.

Много возможностей для досуга

По первоначальному плану здание должно было открыть свои двери уже летом. Руководитель проекта Оливер Метснымм сказал, что задержка вызвана несколькими причинами. «Спасательный департамент внес необходимые изменения, которые мы были вынуждены выполнить. Еще одна причина - это затраты на электроэнергию, при этом мы еще не делали рекламу и не хотели нанимать работников раньше времени. Теперь мы выходим на рынок и для начала хотим получить подписчиков в социальных сетях. Надеюсь, к весне на стене дома появится вывеска с названием отеля».

В настоящее время дом можно арендовать для проведения мероприятий, будь то семинары, юбилеи или другие важные события. На вилле площадью около 1200 м2 одновременно могут разместиться 30 человек. Здесь 14 комнат, а одна из самых роскошных имеет выход на большую террасу, откуда открываются прекрасные виды на долину.