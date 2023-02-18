В волости Тырва, в пустовавшей некоторое время мызе Покарди открылась Вилла The Manor Sports & Spa. Для начала собственники планируют сдавать помещения в аренду, но вскоре должна начать работать и гостиница.
Старинную мызу на юге Эстонии превратили в спа-отель высокого класса
Мыза расположена на берегу озера Покарди рядом с бывшей школой-интернатом. Здание мызы, которое долгие годы пустовало, в конце концов выкупил и в 2016 году приступил к его реставрации предприниматель с Кипра Никос Куннас. Изначально он планировал использовать дом в личную дачу, а затем - в гостевой дом для иностранцев. Позже появился план создания отеля.
Много возможностей для досуга
По первоначальному плану здание должно было открыть свои двери уже летом. Руководитель проекта Оливер Метснымм сказал, что задержка вызвана несколькими причинами. «Спасательный департамент внес необходимые изменения, которые мы были вынуждены выполнить. Еще одна причина - это затраты на электроэнергию, при этом мы еще не делали рекламу и не хотели нанимать работников раньше времени. Теперь мы выходим на рынок и для начала хотим получить подписчиков в социальных сетях. Надеюсь, к весне на стене дома появится вывеска с названием отеля».
В настоящее время дом можно арендовать для проведения мероприятий, будь то семинары, юбилеи или другие важные события. На вилле площадью около 1200 м2 одновременно могут разместиться 30 человек. Здесь 14 комнат, а одна из самых роскошных имеет выход на большую террасу, откуда открываются прекрасные виды на долину.
На цокольном этаже находится спа-центр с бассейном глубиной 1,4 метра. В доме также есть большая баня и тренажерный зал. Самые дешевые номера расположены на чердаке. Имеется лифт.
По словам Оливера Метснымма, гостям должен быть обеспечен досуг и вне дома, поэтому они планируют предлагать возможность поездок на горных велосипедах по тропам древней долины Покарди.
Рядом с домом построены фонтан и розарий. Когда выпал снег, благоустройство задней стороны здания было еще не закончено. «Мы готовы к посадкам, остальное подождет до весны».
Построен теннисный корт и завершены фасадные работы в здании конюшни. В будущем планируется предложить возможность верховой езды.
Свои солнечные батареи
«Мы ждем от тырваского водоканал подключения канализации к зданию конюшни. Со строителями заключены договоры, и, скорее всего, работы могут быть завершены в ближайшие месяцы», - добавил Метснымм.
В целях экономии также строится парк солнечных батарей мощностью 65 киловатт. Некоторые панели установят на землю, а некоторые - на крышу конюшни.
Марис Рейманн, управляющий отелем Wagenküll Spa, расположенным в замке Таагепера, в нескольких десятках километров от мызы, выразил радость по поводу появления нового туристического объекта. По его словам, у нового заведения обязательно будут клиенты. «Эстонцы очень интересуются волостью Тырва. Мы очень рады, что Pokardi открылся. Это привлечет в наши края больше людей. Центр свободного времени Mulgi также скоро откроет свои двери», - сказал Рейманн.
«В январе, феврале, марте погода часто бывает холодная и сырая, но люди все равно приезжают в наш регион. Их привлекает спа-центр, так как на улице сейчас особо нечего делать. Предпочтение отдается местам с более крупными, уникальными или интересными банными центрами», - добавил Рейманн.
Большой плюс мызы Покарди в ее исторической ценности. «Многие хотят насладиться культурой и историей. Предприятия ищут новые места для проведения своих собраний и семинаров. Для них Валгамаа - еще неизведанное место».