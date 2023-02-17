Министерство: поставки энергоносителей, отправленные Эстонией, прибыли в Украину

В начале января в Украину прибыла первая партия оборудования, пожертвованного Elektrilevi, в котором были как трансформаторы, так и другие предметы первой необходимости для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Перевозка обеих партий помощи была организована и профинансирована Министерством иностранных дел.

«По меньшей мере половина энергетических систем Украины была повреждена в результате атак России, - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»). - Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, которое влияет на образ жизни и поставило население в очень уязвимое положение».

По словам Рейнсалу, Министерство иностранных дел совместно с эстонскими энергетическими компаниями работает над тем, чтобы Украина получила необходимую помощь, и эти поставки помощи наверняка будут не последними.

По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, ведомство готово помочь Украине, предоставив ей оставшееся в резерве оборудование.

«Энергетическая инфраструктура Украины намного больше, чем у Эстонии, и любая помощь тем более важна. Мы все знаем, насколько важны электрические соединения. Мы приветствуем инициативу Министерства иностранных дел по отправке помощи и, конечно, будем не последними, кто поучаствует в оказании этой помощи», - добавил Хярм.

В последние месяцы прошлого года поддержка Эстонией Украины была сосредоточена на гуманитарной помощи наряду с военной и политической помощью, цель которой - помочь Украине справиться с атаками на ее энергетическую инфраструктуру.

В сотрудничестве с предприятиями и другими министерствами в Украину были поставлены, в частности, генераторы для использования в общественных местах, электрические компоненты, аккумуляторные батареи и стабилизаторы напряжения.