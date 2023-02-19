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Спор из-за штрафа за парковку: фирма Ühisteenused по ошибке попала в черный список

София Солдатенко
, reporter
Спор из-за штрафа за парковку: фирма Ühisteenused по ошибке попала в черный список
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Штраф. Фото иллюстративное.
Штраф. Фото иллюстративное. Фото: Laura Oks

Житель Эстонии, у которого инкассо-фирма требовала оплаты восьми штрафов за парковку, обратился в Комиссию по рассмотрению потребительских споров и частично выиграл спор. В связи с этим делом фирма Ühisteenused оказалась в черном списке, но как выяснил Rus.Postimees, попала она туда по ошибке.

Житель Эстонии обратился в Комиссию по рассмотрению потребительских споров (далее - Комиссия), поскольку фирма Julianus Inkasso OÜ потребовала от него оплатить восемь неустоек из-за штрафов за парковку. Четыре штрафа касались парковки в Финляндии, но, как утверждал жалобщик, он в последний раз был там десять лет назад.

Истец признал, что когда-то являлся владельцем указанного в штрафах автомобиля, но информация о штрафах к нему не поступала. Он заявил, что уже не может точно сказать, кто мог находиться за рулем, поскольку так называемый «разумный срок» прошел.

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