Житель Эстонии, у которого инкассо-фирма требовала оплаты восьми штрафов за парковку, обратился в Комиссию по рассмотрению потребительских споров и частично выиграл спор. В связи с этим делом фирма Ühisteenused оказалась в черном списке, но как выяснил Rus.Postimees, попала она туда по ошибке.
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Спор из-за штрафа за парковку: фирма Ühisteenused по ошибке попала в черный список
Спор из-за штрафа за парковку: фирма Ühisteenused по ошибке попала в черный список
Житель Эстонии обратился в Комиссию по рассмотрению потребительских споров (далее - Комиссия), поскольку фирма Julianus Inkasso OÜ потребовала от него оплатить восемь неустоек из-за штрафов за парковку. Четыре штрафа касались парковки в Финляндии, но, как утверждал жалобщик, он в последний раз был там десять лет назад.
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