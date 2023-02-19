Спор из-за штрафа за парковку: фирма Ühisteenused по ошибке попала в черный список

Житель Эстонии обратился в Комиссию по рассмотрению потребительских споров (далее - Комиссия), поскольку фирма Julianus Inkasso OÜ потребовала от него оплатить восемь неустоек из-за штрафов за парковку. Четыре штрафа касались парковки в Финляндии, но, как утверждал жалобщик, он в последний раз был там десять лет назад.