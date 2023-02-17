В опубликованных Эстонской федерацией легкой атлетики документах содержится также и то, что близкие отношения тренера Мехиса Виру и его подопечной Кармен Бруус многим бросались в глаза.
Мехиса Виру и Кармен Бруус в Кали звали голубками
Вчера Федерация легкой атлетики приняла решение наложить бессрочный запрет на работу тренера Мехиса Виру в сфере легкой атлетики.
Расследование в отношении Виру начали после прошедшего летом прошлого года в Кали (Колумбия) юниорского чемпионата мира по легкой атлетике. Тогда руководитель Латвийской федерации легкой атлетики Дмитрий Милкевич сообщил эстонской федерации о странно выглядящих отношениях Бруус и Виру.
Помимо него, похожие заявления направили эстонской федерации и эстонские тренеры Хейко Вяэт, Тыну Каукис и Андрей Назаров, а также члены семей спортсменов Тарго Луст и Ульви Лядов. Показания дали и спортсмены Андреас Хантсон и Андри Матров.
Как свидетельствует Андреас Хантсон, Виру и Бруус в Кали часто были вместе, из-за чего другие спортсмены шутили между собой, что Виру как супруг и постоянно ходит за Бруус по пятам.
В своих показаниях Андри Матров указывает, что Бруус и Виру между собой называли голубками.
Как показыват Луст, без Виру Кармен Бруус держалась в общении с остальными свободно, а когда Мехис Виру находился рядом, держалась только с ним и не общалась с другими.
Каукс и Назаров в своих показаниях рассказали, что их в Кали поселили в одном номере с Виру, но последний часто в номере отсутствовал. Он уходил рано утром и возвращался поздно вечером. Виру возразил, что вечера они проводили вместе, но утверждения его соседей по номеру поддерживает то обстоятельство, что Виру и Бруус постоянно были вместе, Бруус возвращалась поздно вечером, из-за чего ее соседка часто не могла попасть в номер, потому что не было ключа.