Мехиса Виру и Кармен Бруус в Кали звали голубками

Вчера Федерация легкой атлетики приняла решение наложить бессрочный запрет на работу тренера Мехиса Виру в сфере легкой атлетики.

Расследование в отношении Виру начали после прошедшего летом прошлого года в Кали (Колумбия) юниорского чемпионата мира по легкой атлетике. Тогда руководитель Латвийской федерации легкой атлетики Дмитрий Милкевич сообщил эстонской федерации о странно выглядящих отношениях Бруус и Виру.

Помимо него, похожие заявления направили эстонской федерации и эстонские тренеры Хейко Вяэт, Тыну Каукис и Андрей Назаров, а также члены семей спортсменов Тарго Луст и Ульви Лядов. Показания дали и спортсмены Андреас Хантсон и Андри Матров.

Как свидетельствует Андреас Хантсон, Виру и Бруус в Кали часто были вместе, из-за чего другие спортсмены шутили между собой, что Виру как супруг и постоянно ходит за Бруус по пятам.

В своих показаниях Андри Матров указывает, что Бруус и Виру между собой называли голубками.

Как показыват Луст, без Виру Кармен Бруус держалась в общении с остальными свободно, а когда Мехис Виру находился рядом, держалась только с ним и не общалась с другими.