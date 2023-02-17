Министр государственного управления Эстонии Рийна Солман и министр регионального развития Финляндии Сирпа Паатеро подписали в пятницу в Таллинне совместную декларацию, в которой договорились, среди прочего, рассмотреть вопрос о возобновлении судоходной линии Котка-Силламяэ.
Эстония и Финляндия могут возобновить судоходное сообщение на линии Котка-Силламяэ
В декларации стороны договорились активнее развивать экономический и устойчивый туризм и транспортное сотрудничество между странами между внешними приграничными регионами Европейского союза (ЕС) Эстонии и Финляндией.
«Эстонию и Финляндию традиционно связывают дружеские и добрососедские отношения, содержательное сотрудничество между нами в хорошем смысле протекает нормально. Однако из-за агрессивной деятельности нашего восточного соседа нам с финнами следует держаться еще теснее», - сказала Рийна Солман.
Помимо подписания декларации, прибывшую в Таллинн финскую делегацию ознакомили с опытом проведения административной реформы в Эстонии на примере Ярваской волости.
В свою очередь гости представили анализ будущих направлений в сфере политики местного самоуправления Финляндии. Обе страны имеют схожие основные проблемы - снижение рождаемости, увеличение доли пожилых людей, концентрация населения в центрах.
Кроме того, в обеих странах и зеленую, и цифровую реформу необходимо проводить на местном уровне. Министерство финансов Финляндии разработало анализ возможных будущих сценариев, который можно использовать в качестве примера в политике местного самоуправления и в Эстонии.