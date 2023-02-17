Эстония и Финляндия могут возобновить судоходное сообщение на линии Котка-Силламяэ

В декларации стороны договорились активнее развивать экономический и устойчивый туризм и транспортное сотрудничество между странами между внешними приграничными регионами Европейского союза (ЕС) Эстонии и Финляндией.

«Эстонию и Финляндию традиционно связывают дружеские и добрососедские отношения, содержательное сотрудничество между нами в хорошем смысле протекает нормально. Однако из-за агрессивной деятельности нашего восточного соседа нам с финнами следует держаться еще теснее», - сказала Рийна Солман.

Помимо подписания декларации, прибывшую в Таллинн финскую делегацию ознакомили с опытом проведения административной реформы в Эстонии на примере Ярваской волости.

В свою очередь гости представили анализ будущих направлений в сфере политики местного самоуправления Финляндии. Обе страны имеют схожие основные проблемы - снижение рождаемости, увеличение доли пожилых людей, концентрация населения в центрах.