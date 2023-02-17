Пт, 17.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ по боксу из-за допуска россиян

rus.postimees.ee
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ по боксу из-за допуска россиян
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Боксерский поединок, Дамиан Дуркач (Польша, слева) против Габила Мамедова (Россия, справа).
Боксерский поединок, Дамиан Дуркач (Польша, слева) против Габила Мамедова (Россия, справа). Фото: Frank Franklin II

Вице-президент Польской федерации бокса Мацей Демель сообщил, что сборная Польши не будет участвовать в женском и мужском чемпионатах мира, которые пройдут в марте и в мае.

Это решение было принято в связи с допуском на чемпионат спортсменов из России и Беларуси.

«После начала конфликта на Украине мы постановили, что не будем выступать на соревнованиях, в которых примут участие россияне и белорусы. С тех пор мы не принимали новую резолюцию, поэтому старая остается в силе. Мы последовательны в своих действиях», — сказал Демель.

Мужской чемпионат мира пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая, женский — в Дели с 15 по 31 марта.

Из-за допуска россиян и белорусов от участия в ЧМ уже отказались США, Ирландия и Великобритания.

Ключевые слова
Наверх