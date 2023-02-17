Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ по боксу из-за допуска россиян

Это решение было принято в связи с допуском на чемпионат спортсменов из России и Беларуси.

«После начала конфликта на Украине мы постановили, что не будем выступать на соревнованиях, в которых примут участие россияне и белорусы. С тех пор мы не принимали новую резолюцию, поэтому старая остается в силе. Мы последовательны в своих действиях», — сказал Демель.