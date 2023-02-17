Вице-президент Польской федерации бокса Мацей Демель сообщил, что сборная Польши не будет участвовать в женском и мужском чемпионатах мира, которые пройдут в марте и в мае.
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ по боксу из-за допуска россиян
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ по боксу из-за допуска россиян
Это решение было принято в связи с допуском на чемпионат спортсменов из России и Беларуси.
«После начала конфликта на Украине мы постановили, что не будем выступать на соревнованиях, в которых примут участие россияне и белорусы. С тех пор мы не принимали новую резолюцию, поэтому старая остается в силе. Мы последовательны в своих действиях», — сказал Демель.
Мужской чемпионат мира пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая, женский — в Дели с 15 по 31 марта.
Из-за допуска россиян и белорусов от участия в ЧМ уже отказались США, Ирландия и Великобритания.
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