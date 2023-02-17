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Фото ⟩ Новый Renault Espace станет кроссовером

rus.postimees.ee
Новый Renault Espace станет кроссовером
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Renault Espace шестого поколения станет кроссовером.
Renault Espace шестого поколения станет кроссовером. Фото: Renault

Компания Renault выпустила очередной тизер силуэта Espace шестого поколения. По заявлению производителя, за компактным внешним видом нового Espace (4,72 м) скрывается просторный салон, который шире, чем у предшественника, и может вместить до семи пассажиров.

В соответствии с требованиями современного авторынка Espace шестого поколения имеет более компактные пропорции. Автомобиль короче на 14 см, но его внутренняя ширина составляет 2,48 м (включая третий ряд), что немного больше, чем у нынешнего поколения.

Новый Renault Espace официально представят публике весной этого года.
Новый Renault Espace официально представят публике весной этого года. Фото: Renault

Поскольку спрос на минивэны падает, а популярность кроссоверов растет, новый Renault Espace сменит формат. В линейке марки он займет нишу Renault Koleos, который вскоре снимут с производства.

По сути, новый Espace станет удлиненной семиместной версией кроссовера Renault Austral.

Мировая премьера нового Renault Espace состоится ранней весной 2023 года.

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