Все снова плохо. У Костомарова остановился некроз, но плохо работают почки и забиты сосуды

Врачи установили Костомарову дренаж, который должен выводить жидкость из пораженного фиброзом легкого. По сообщениям журналистов, у пациента забиты сосуды, его также мучают отеки из-за ослабленных недугом почек. К счастью, некроз перестал поражать ткани конечностей. Спортсмен остается на аппарате искусственной вентиляции легких.

Напомним, что Роман попал в больницу еще в начале января. У него диагностировали пневмонию. Ходили слухи, будто фигурист занимался самолечением и окунался в прорубь, несмотря на высокую температуру. Однако близкие опровергли подобные версии.

«Нет, это неправда, — говорил отец Костомарова. — И Рома ни от чего не лечился. Просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел… Где он мог так простудиться?»