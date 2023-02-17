Португалия сворачивает программу «золотых виз»

Правительство Португалии приняло решение закрыть программу Golden Visa Portugal, по которой иностранцы могли получить вид на жительство в стране в обмен на инвестиции, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта после заседания правительства Лиссабоне в пятницу, 17 февраля.

По словам Кошты, правительство будет продлевать действующие «золотые визы» лишь в тех случаях, если инвестиции направлены на постоянное жилье инвестора или его потомков, либо если недвижимость сдается в долгосрочную аренду.

Почти 11,5 тысяч «золотых виз»

С октября 2012 года по январь 2023 года Португалия выдала 11 628 «золотых виз», из них 10 668 были выданы для покупки жилья на общую сумму более шести миллиардов евро. Больше всего видов на жительство в рамках этой программы получили граждане Китая (5258), Бразилии (1178) и США (558).