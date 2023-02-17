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ЕЦБ: мы далеки от победы над инфляцией, ставки продолжат рост

rus.postimees.ee
ЕЦБ: мы далеки от победы над инфляцией, ставки продолжат рост
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Член исполнительного совета Европейского Центробанка Изабель Шнабель предостерегла от слишком оптимистичных ожиданий в отношении инфляции в еврозоне.

По ее словам, эффект от постепенного повышения процентных ставок снижается, и, возможно, регулятор вынужден будет «действовать более решительно», пишет dv.ee.

Из-за усиливающегося ценового давления, а также более быстрого повышения заработной платы меры ЕЦБ по контролю над инфляцией через постепенное повышение учетной ставки становятся менее эффективными, поясняет Шнабель, а также добавляет, что это может в будущем вынудить финансистов ЕС на более решительные меры.

Член исполнительного совета ЕЦБ в интервью Bloomberg предостерегла рынки от недооценки будущих темпов инфляции. На вопрос, правы ли экономисты и инвесторы в предположении, что ЕЦБ прекратит ужесточение на уровне 3,5%, Шнабель дала понять, что это может быть слишком оптимистичным представлением.

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