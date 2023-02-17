Член исполнительного совета Европейского Центробанка Изабель Шнабель предостерегла от слишком оптимистичных ожиданий в отношении инфляции в еврозоне.
ЕЦБ: мы далеки от победы над инфляцией, ставки продолжат рост
По ее словам, эффект от постепенного повышения процентных ставок снижается, и, возможно, регулятор вынужден будет «действовать более решительно», пишет dv.ee.
Из-за усиливающегося ценового давления, а также более быстрого повышения заработной платы меры ЕЦБ по контролю над инфляцией через постепенное повышение учетной ставки становятся менее эффективными, поясняет Шнабель, а также добавляет, что это может в будущем вынудить финансистов ЕС на более решительные меры.
Член исполнительного совета ЕЦБ в интервью Bloomberg предостерегла рынки от недооценки будущих темпов инфляции. На вопрос, правы ли экономисты и инвесторы в предположении, что ЕЦБ прекратит ужесточение на уровне 3,5%, Шнабель дала понять, что это может быть слишком оптимистичным представлением.