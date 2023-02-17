Жителеь Эстонии познакомился в Tinder с некой Хелен, которая посоветовала заняться торговлей криптовалютой. Позже оказалось, что имело место мошенничество, сообщила Пыхьяская префектура.
Знакомство в Tinder обернулось для жителя Эстонии ущербом в 41 000 евро
Знакомство в Tinder обернулось для жителя Эстонии ущербом в 41 000 евро
Как сообщили в префектуре, в декабре прошлого года 28-летний мужчина познакомился в Tinder с некой Хелен. В ходе одной из бесед она посоветовала ему заняться торговлей криптовалютой на сайте gumgepad.online. Ничего не подозревавший житель Эстонии открыл на свое имя криптокошельки на платформах Binance ja Crypto.com и сделал несколько взносов.
Через какое-то время жертва мошенников обнаружил, что он не может вывести деньги, а также от него стали требовать дополнительных платежей.
Причиненный мошенниками ущерб составил 41 000 евро. Полиция начала уголовное производство.
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