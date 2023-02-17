Знакомство в Tinder обернулось для жителя Эстонии ущербом в 41 000 евро

Как сообщили в префектуре, в декабре прошлого года 28-летний мужчина познакомился в Tinder с некой Хелен. В ходе одной из бесед она посоветовала ему заняться торговлей криптовалютой на сайте gumgepad.online. Ничего не подозревавший житель Эстонии открыл на свое имя криптокошельки на платформах Binance ja Crypto.com и сделал несколько взносов.