24 февраля по приглашению премьер-министра Каи Каллас в Таллинн на празднование 105-летия Эстонской Республики прибудут председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В Эстонию прибудут президент Еврокомиссии и генсек НАТО
В Эстонию прибудут президент Еврокомиссии и генсек НАТО
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что 24 февраля, помимо рабочих встреч, запланировано участие гостей в торжественном поднятии государственного флага в Губернаторском саду на Тоомпеа, возложении венков к подножию памятнику Победы в Освободительной войне, а также присутствие на параде Сил обороны на площади Вабадузе.
В 11:00 в здании Стенбока 24 февраля состоится совместная пресс-конференция.