В Эстонию прибудут президент Еврокомиссии и генсек НАТО

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что 24 февраля, помимо рабочих встреч, запланировано участие гостей в торжественном поднятии государственного флага в Губернаторском саду на Тоомпеа, возложении венков к подножию памятнику Победы в Освободительной войне, а также присутствие на параде Сил обороны на площади Вабадузе.