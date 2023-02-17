С понедельника улица Пронкси откроется для двустороннего движения

На отрезке между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори к существующей полосе движения в направлении улицы Лийвалайа будет добавлена вторая полоса, и с 10 часов утра понедельника, 20 февраля, на этом участке улицы движение будет возможно и в направлении улицы Ахтри. На остальных отрезках реконструируемой улицы сохранится действующая схема движения. Участников дорожного движения просят быть внимательными и придерживаться установленного на улице скоростного режима.

«Восстановление двустороннего движения по улицам Йыэ и Пронкси несколько разгрузит транспортные потоки в центре города, что особенно важно в преддверии масштабного строительства трамвайной линии в Старый порт, поскольку строительство новой трамвайной линии неизбежно приведет к ряду ограничений движения в центре города и в портовой зоне. Тем не менее, мы советуем горожанам по возможности избегать поездок в центр города на автомобиле, отдавая предпочтение общественному транспорту», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

В результате реконструкции улиц Йыэ и Пронкси улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан. Уличное пространство будет оснащено современным освещением. Кроме того, на обеих улицах станет больше зеленых насаждений - будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации.