В 2007 году Эстония первой в мире провела электронное голосование. С тех пор от выборов к выборам, несмотря на скептицизм, такой метод голосования все же набирает популярность среди жителей Эстонии. Однако до сих пор, в эпоху смартфонов, отдать свой голос не приходя на избирательный участок возможно лишь с помощью настольного компьютера.
Почему в эпоху смартфонов жители Эстонии не могут с их помощью голосовать на выборах
Для того чтобы проголосовать электронно на выборах в эстонский парламент в марте 2023 года, избирателю необходимо иметь компьютер, ID-карту и считыватель карты, либо возможность использования Mobiil-ID. Почему же до сих невозможно проголосовать с помощью смартфона и популярной сегодня услуги Smart-ID?
Еще в 2007 году, когда впервые состоялось электронное голосование, предполагалось, что совсем скоро мы сможем делать это при помощи мобильного телефона. «Голосование через мобильный телефон отнюдь не из области фантастики, и уже в апреле предприятие выйдет на рынок с услугой Mobiil-ID, которая позволяет давать электронную подпись и удостоверять личность пользователя», – сказала тогда пресс-секретарь ЕМТ (сейчас Telia) Кая Пино.
О том, когда жители Эстонию смогут быстро и удобно голосовать с помощью своих смартфонов рассказал руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ.
– Почему до сих пор невозможно голосовать с помощью смартфона, а только лишь используя компьютер? Молодое поколение в основном пользуется смартфонами, и, вероятно, может произойти так, что они просто не будут голосовать на выборах.
– Техническая возможность мобильного голосования уже существует. Необходимо решить вопросы безопасности, которые в первую очередь касаются сотрудничества с магазинами приложений, и возможности проверить свой электронный голос.
Магазины приложений принадлежат крупным корпорациям, таким как Apple и Google. Загрузка приложения туда, его обновление и исправление при необходимости может быть недостаточно оперативным для выборов.
В настоящее время электронный голос, отданный с помощью компьютера, можно проверить через смартфон. В противоположном случае следует подумать, может ли компьютер быть подходящим устройством для проверки голоса, отданного с помощью смартфона. Контрольное устройство должно отличаться от того, с помощью которого был подан голос – в случае, если устройство, используемое для голосования, было заражено вредоносным программным обеспечением, голос все равно можно проверить с помощью так называемого «чистого» устройства.
В любом случае цель развития мобильного голосования – подготовить его к выборам в Европарламент в 2024 году. Далее введение мобильного голосования останется за политическим решением.
– Почему Smart-ID не подходит для голосования? Подпись, сделанная с помощью Smart-ID, равносильна тем, что сделаны с ID-картой, Mobiil-ID или поставленной письменно. С помощью Smart-ID можно подписывать документы, осуществлять платежи и другие сделки, но не голосовать.
– Техническая готовность к использованию Smart-ID при электронном голосовании есть, однако нет юридической ясности по этому вопросу. Проблема не в подписывании голоса или функции PIN2, а в функции идентификации или PIN1. В ситуации, когда министерства не едины в своих позициях, можно ли этот сервис использовать в качестве документа, удостоверяющего личность, допускать его на выборы рискованно. Если кто-то впоследствии пожалуется на использование Smart-ID на выборах, а Государственный суд согласится с тем, что правовая ясность не была обеспечена, это может привести к аннулированию результатов выборов.
– Когда изменится ситуация и почему до сих пор не созданы условия для удобного электронного голосования в 2023 году?
– Введение м-голосования является политическим решением и об этом следует спросить у новой правительственной коалицией после выборов.
Связанные министерства (Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство экономики и коммуникаций) активно работают над правовой ясностью в отношении Smart-ID.