Почему в эпоху смартфонов жители Эстонии не могут с их помощью голосовать на выборах

В настоящее время электронный голос, отданный с помощью компьютера, можно проверить через смартфон. В противоположном случае следует подумать, может ли компьютер быть подходящим устройством для проверки голоса, отданного с помощью смартфона. Контрольное устройство должно отличаться от того, с помощью которого был подан голос – в случае, если устройство, используемое для голосования, было заражено вредоносным программным обеспечением, голос все равно можно проверить с помощью так называемого «чистого» устройства.

В любом случае цель развития мобильного голосования – подготовить его к выборам в Европарламент в 2024 году. Далее введение мобильного голосования останется за политическим решением.

– Почему Smart-ID не подходит для голосования? Подпись, сделанная с помощью Smart-ID, равносильна тем, что сделаны с ID-картой, Mobiil-ID или поставленной письменно. С помощью Smart-ID можно подписывать документы, осуществлять платежи и другие сделки, но не голосовать.

– Техническая готовность к использованию Smart-ID при электронном голосовании есть, однако нет юридической ясности по этому вопросу. Проблема не в подписывании голоса или функции PIN2, а в функции идентификации или PIN1. В ситуации, когда министерства не едины в своих позициях, можно ли этот сервис использовать в качестве документа, удостоверяющего личность, допускать его на выборы рискованно. Если кто-то впоследствии пожалуется на использование Smart-ID на выборах, а Государственный суд согласится с тем, что правовая ясность не была обеспечена, это может привести к аннулированию результатов выборов.

– Когда изменится ситуация и почему до сих пор не созданы условия для удобного электронного голосования в 2023 году?

– Введение м-голосования является политическим решением и об этом следует спросить у новой правительственной коалицией после выборов.