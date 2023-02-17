В СМИ появилась информация, что «Барселона» платила деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Есть подозрения, что в период с 2016 по 2018 год каталонский клуб выплатил 1,4 млн евро компании DASNIL 95, принадлежащей бывшему руководителю комитета судей, сообщает «Чемпионат».
«Барселону» могут исключить из Ла Лиги за подкуп судей
«Барселону» могут исключить из Ла Лиги за подкуп судей
Теперь стало известно, какие санкции могут применить к «Барселоне», если прокуратура докажет тот факт, что команда подкупала судей. По данным источника, если клуб признают виновным, то с него могут снять очки в чемпионате Испании или исключить из Ла Лиги.
Напомним, ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. В 2006 году команда была отправлена в Серию B за договорные матчи.
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