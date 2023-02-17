Фотограф Postimees получил приз за лучшее новостное фото 2022 года

Приз за лучшее новостное фото 2022 года достался фотографу издания Postimees Дмитрию Котюху за работу с названием «Черный день. "Скажите, пожалуйста, когда это закончится? Когда же кончится то, что наши дети должны умирать?"» Этот вопрос задали родители 11-летней Анастасии, погибшей в результате авиационной бомбардировки. С начала войны сотни украинских детей - самому младшему из которых было всего несколько месяцев - погибли в результате российских бомбардировок и ракетных обстрелов. По официальным данным, к концу декабря 2022 года на войне погибло не менее 429 детей.

Также еще один сотрудник Postimees Михкель Марипуу получил приз за лучший жанровый снимок - им стала работа с названием «Последний день соревнований на Таллиннском ипподроме. Таллиннский ипподром, недавно отметивший свое 99-летие, провел последний забег рысью перед возведением на нем коммерческих зданий. Следующая гонка пройдет на новом ипподроме в муниципалитете Сауэ».

В номинации «Лучшая спортивная фотография» победил фотокорреспондент Delfi Meedia Киур Каасик с фотографией «К победе в сине-черно-белом. Кайя Канепи обыграла свою южную соседку Елену Остапенко в первом круге турнира WTA в Таллинне с помощью ракетки, которая в длиннофокусном кадре превратилась в эстонский флаг».