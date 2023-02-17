Союз фотокорреспондентов Эстонии (EPFL) в сотрудничестве с Эстонской ассоциацией медиакомпаний (EML), Canon и Overall в пятницу, 17 февраля, открыла в таллиннском торговом центре Viru традиционную выставку фоторабот СМИ, на которой представлены лучшие фотографии 2022 года. Одновременно были объявлены победители в категориях фото- и видеопремий и представлен недавно изданный ежегодник «Фото эстонских СМИ 2023».
Фотограф Postimees получил приз за лучшее новостное фото 2022 года
Приз за лучшее новостное фото 2022 года достался фотографу издания Postimees Дмитрию Котюху за работу с названием «Черный день. "Скажите, пожалуйста, когда это закончится? Когда же кончится то, что наши дети должны умирать?"» Этот вопрос задали родители 11-летней Анастасии, погибшей в результате авиационной бомбардировки. С начала войны сотни украинских детей - самому младшему из которых было всего несколько месяцев - погибли в результате российских бомбардировок и ракетных обстрелов. По официальным данным, к концу декабря 2022 года на войне погибло не менее 429 детей.
Также еще один сотрудник Postimees Михкель Марипуу получил приз за лучший жанровый снимок - им стала работа с названием «Последний день соревнований на Таллиннском ипподроме. Таллиннский ипподром, недавно отметивший свое 99-летие, провел последний забег рысью перед возведением на нем коммерческих зданий. Следующая гонка пройдет на новом ипподроме в муниципалитете Сауэ».
В номинации «Лучшая спортивная фотография» победил фотокорреспондент Delfi Meedia Киур Каасик с фотографией «К победе в сине-черно-белом. Кайя Канепи обыграла свою южную соседку Елену Остапенко в первом круге турнира WTA в Таллинне с помощью ракетки, которая в длиннофокусном кадре превратилась в эстонский флаг».
Андрас Кралла из Ärileht стал обладателем награды за лучший портрет с работой «Беженцы. Бежавшие из Украины в Эстонию Светлана, Юлия и Таиса устроились на работу в отель Swissôtel Tallinn уборщицами номеров». Эта же фотография принесла Андрасу Кралла награду «Фото года в СМИ 2022».
Победитель каждой категории получит диплом и приз в размере 1000 евро (нетто). Автор «Пресс-фото года 2022» получит дополнительный приз в размере 1000 евро (нетто).
Сегодня также был объявлен победитель конкурса пресс-видео. Награда за лучшее видео для прессы 2022 года досталась Александру Алго, Андрею Якубовичу и Даниэлю Леэвику за видео Delfi Meedia «С портала по поиску вакансий - на войну». В видео показано, как работает кампания по вербовке россиян. Delfi TV расследовали, как российская армия набирает дополнительный человеческий ресурс через порталы по поиску вакансий. В ходе расследования обнаружилось, что попасть на фронт легче, чем кажется.
Победители в номинации «Видео года в СМИ» получат диплом и приз в размере 1000 евро (нетто). Сегодня вечером на пресс-вечере Meedialiit победителям фото- и видеопремий будут вручены дипломы.
Традиционная выставка «Фото эстонских СМИ» откроется в Таллинне в торговом центре Viru. С начала марта там можно будет полюбоваться лучшими фотографиями СМИ Тарту, Нарвы, Пярну, Раквере, Йыхви и других городов Эстонии.
Председателем коллегии жюри конкурса фотографий года в СМИ выступил главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги. Также судьями были фотожурналист Рауль Меэ и журналист Мари Метс. Иностранными членами жюри на этот раз стали фотограф вооруженных сил Литвы Иева Будзейкайте и внештатный спортивный фотограф Микус Клявиньш из Латвии.
Помимо этого, сегодня, 17 февраля, состоялась презентация книги «Фото эстонских СМИ 2022», которая также доступна в интернете. По словам автора книги Ээро Вабамяги, книга дает исчерпывающий обзор самых важных событий в Эстонии за прошедший год.