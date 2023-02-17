Рейд полиции ⟩ Четверо иностранцев незаконно работали в Эстонии: им придется покинуть страну

Руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что в Пярну полицейские посетили две стройки, одна из которых является государственным объектом, а другая - строящимся многоквартирным домом.

«Мы проверили в общей сложности 40 различных работодателей и 76 работников. Мы обнаружили нарушения на стройке здания, принадлежащего государству. Поскольку во время проверки четверо граждан Узбекистана прятались от чиновников, мы доставили иностранцев в Пярнуское отделение полиции, чтобы выяснить, легально ли они находятся в Эстонии и зарегистрирована ли их работа в Департаменте полиции и погранохраны», - уточнил Петерс.

Выяснилось, что граждане Узбекистана, которые прятались от чиновников, находятся в Эстонии на законных основаниях, но не имеют права здесь работать, поскольку работодатель не зарегистрировал правильно их трудоустройство в департаменте, а это в принципе может рассматриваться как использование нелегального труда.

«Такая ситуация может привести к проблемам как для работников, работодателей, так и для заказчика работ, поскольку незарегистрированные рабочие не могут продолжать свою деятельность на объекте, а строительные объекты могут быть не завершены в срок», - отметил Петерс.

В отношении одного из граждан Узбекистана начато производство о проступке и ему был выписан штраф. Визы всех четырех граждан Узбекистана, нелегально работавших в Эстонии, были досрочно признаны недействительными, и они должны покинуть страну.