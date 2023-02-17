Сотрудник немецкой разведки пытался продать РФ координаты HIMARS в Украине

Власти Германии проводят расследование в отношении одного из своих офицеров разведки по обвинению в государственной измене.

Сотрудник BND задержан за шпионаж в пользу Российской Федерации. Он должен был дать Москве координаты, где в Украине будет установлена ​​система HIMARS. ФСБ приказала агенту записывать и передавать данные GPS от систем HIMARS, а также ЗРК IRIS-T, которые украинские силы получили от Запада. В качестве вознаграждения за передачу данных агент получил шестизначную сумму. Эти деньги были обнаружены у мужчины при задержании.

Источники, предоставившие эту информацию журналу Der Spiegel, считают, что России не удалось получить координаты HIMARS и IRIS-T в Украине.

Как сообщалось, арестованный сотрудник BND также подозревается в передаче секретных данных о ситуации в Украине после вторжения российских войск, ссылаясь на немецких чиновников, сообщила газета The Wall Street Journal.

Подсудимый Карстен Л. возглавлял отдел технической разведки BND, занимавшийся секретной информацией (спутниковые снимки, перехваченные разговоры) из России и Украины, полученной другими западными спецслужбами.

Немецкое СМИ Tagesschau сообщает, что в настоящее время выясняется, не шантажировали ли сотрудника BND.

Разоблачить сотрудника BND помогла информация, предоставленная западной разведкой, писал журнал Der Spiegel. Западная разведка установила, что у российской стороны есть информация, которая может быть однозначно идентифицирована как подготовленная BND. Благодаря предупреждению иностранного партнера специалистам службы безопасности BND удалось выяснить источник утечки. В силу своего положения, Карстен Л. имел доступ ко многим строго засекреченным документам.

Внимание следователей привлек еще один человек, работающий на службе. Утверждается, что документы, связанные с расследованием, он открывал на своем рабочем компьютере. Однако маловероятно, что этот человек также шпионил в пользу России, считают следователи. Более достоверной кажется версия, что Карстен Л. пытался использовать его, чтобы отвести от себя подозрения.

Генеральная прокуратура предъявила Карстену Л. обвинение в государственной измене.

Еще весной Германия выслала 40 граждан России, занимавшихся шпионажем под видом дипломатии. Спецслужбы Берлина убеждены, что в стране осталось несколько сотен российских шпионов.