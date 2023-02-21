Читательница Rus.Postimees обратилась в редакцию с проблемой: она многодетная мать, которая получает материнское пособие и пособие многодетной семье, однако в этом месяце деньги ей не пришли.
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«Как жить целый месяц без денег, я не знаю». Многодетную мать оставили без пособий
«Как жить целый месяц без денег, я не знаю». Многодетную мать оставили без пособий
«Я мать четверых детей, и как такое возможно, чтобы деньги, положенные мне на детей, не выплатили. Говорят, с их стороны техническая ошибка. Но также нельзя. Позвонила, мне сказали: в течение месяца ждите. После этого даже численность населения поднимать не хочется, потому что нету доверие стране. Что делать и как жить целый месяц без денег, я не знаю», - посетовала читательница.