«Как жить целый месяц без денег, я не знаю». Многодетную мать оставили без пособий

«Я мать четверых детей, и как такое возможно, чтобы деньги, положенные мне на детей, не выплатили. Говорят, с их стороны техническая ошибка. Но также нельзя. Позвонила, мне сказали: в течение месяца ждите. После этого даже численность населения поднимать не хочется, потому что нету доверие стране. Что делать и как жить целый месяц без денег, я не знаю», - посетовала читательница.