Премьер-министр Кая Каллас встретилась сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во встрече также приняли участие президент Латвии Эгилс Левитс и президент Литвы Гитанас Науседа.
ФОТО ⟩ Каллас на встрече с Макроном: мы делаем все, чтобы Украина победила
Премьер-министр Каллас отметила на встрече, что все работают во имя единой цели и делают все для того, чтобы Украина победила в войне. «Наше единство в последний год было непоколебимым. Пока нет признаков того, чтобы Россия готова была остановить свою захватническую войну, тяжелые времена продолжаются, и тем важнее для нас действовать единым фронтом», – сказала она. Также премьер-министр подчеркнула, что стабильный мир в Европе возможен только в том случае, если агрессор будет полностью отброшен назад, преступления России наказаны, а серые зоны в структуре безопасности Европы исчезнут.
По словам премьер-министра Каллас, сейчас важнее всего переломить ситуацию на фронте в пользу Украины. Премьер-министр добавила, что все союзники должны провести ревизию своих запасов, а страны Европейского союза должны найти быструю возможность обеспечить Украину снарядами. «Мы хотим совместно закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов на четыре миллиарда евро. Это способствовало бы успеху Украины на поле боя и укрепило бы европейскую оборонную промышленность, увеличив ее производственную мощность», – сказала Каллас.
Премьер-министр Каллас поблагодарила президента Макрона за роль Франции в обеспечении безопасности региона Балтийского моря и НАТО в целом. «Франция является важным союзником Эстонии. Французские военные помогают нам обеспечивать нашу безопасность», – сказала Каллас.