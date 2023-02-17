ФОТО ⟩ Каллас на встрече с Макроном: мы делаем все, чтобы Украина победила

Премьер-министр Каллас отметила на встрече, что все работают во имя единой цели и делают все для того, чтобы Украина победила в войне. «Наше единство в последний год было непоколебимым. Пока нет признаков того, чтобы Россия готова была остановить свою захватническую войну, тяжелые времена продолжаются, и тем важнее для нас действовать единым фронтом», – сказала она. Также премьер-министр подчеркнула, что стабильный мир в Европе возможен только в том случае, если агрессор будет полностью отброшен назад, преступления России наказаны, а серые зоны в структуре безопасности Европы исчезнут.