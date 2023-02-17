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Эстонские семейные врачи стали жертвами преступников

Лоора-Элизабет Ломп
Эстонские семейные врачи стали жертвами преступников
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Кармен Йоллер и Мадис Вескимяги.
Кармен Йоллер и Мадис Вескимяги. Фото: Kollaaž

Семейный врач Тыстамааского центра семейных врачей Мадис Вескимяги (Социал-демократическая партия) и семейный врач Кивимяэского семейного врача Кармен Йоллер (Партия реформ) стали жертвами преступников - их имена и фотографии использовали для рекламы сомнительного лекарства.

«С моим именем и фотографией рекламируется неизвестный мне препарат, мне добавили звания, которых у меня нет. Это фальшивая реклама, кража личных данных и фотографий. Я не имею к этому никакого отношения!» - написал семейный врач Мадис Вескимяги в соцсетях.

Он также написал заявление в полицию. «Все, кто увидит эту рекламу, пожалуйста, не связывайте ее со мной», - добавил Вескимяги.

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