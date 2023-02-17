Эстонские семейные врачи стали жертвами преступников

«С моим именем и фотографией рекламируется неизвестный мне препарат, мне добавили звания, которых у меня нет. Это фальшивая реклама, кража личных данных и фотографий. Я не имею к этому никакого отношения!» - написал семейный врач Мадис Вескимяги в соцсетях.