В Турции в ближайшие дни ожидают новое землетрясение

Сейсмологи ожидают повторные подземные толчки магнитудой более пяти баллов, передает DW со ссылкой на представителя турецкого Ведомства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время в регионе каждые четыре минуты ощущаются подземные толчки. До сих пор зарегистрировано уже свыше 4700 афтершоков, магнитуда сорока из них превышала четыре. «Это весьма необычная ситуация», - отметил представитель ведомства.

По словам министра городского планирования Мурата Курума, в результате стихийного бедствия в Турции разрушено или сильно повреждено более 84 000 домов.

В районах бедствия людям по-прежнему рекомендовано не возвращаться в свои дома и держаться подальше от зданий. Тем не менее, местные жители в отсутствии альтернатив вынуждены возвращаться домой за одеждой и личными вещами.