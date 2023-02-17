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Фигуристка Нина Петрыкина впервые набрала на международных соревнованиях более 200 баллов

rus.postimees.ee
Фигуристка Нина Петрыкина впервые набрала на международных соревнованиях более 200 баллов
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: ANTTI HAMALAINEN

На международных соревнованиях по фигурному катанию Tallink Hotels Cup, проходящих в столичном ледовом холле Хааберсти, представительница Эстонии Нина Петрыкина заняла первое место в женском одиночном катании, впервые набрав более 200 очков на соревнованиях такого уровня, сообщает Rus.err.

Нина Петрыкина заработала 137,27 балла за произвольную программу и 203,52 балла в общем зачете. Поскольку Tallink Hotels Cup проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), эти результаты также учитываются при подсчете рекордов ISU.

Шведка Юсефин Тайегорд заняла второе место в Таллинне, набрав 175,75 балла, а Кристина Шкулета-Громова из Эстонии с новым личным рекордом (168,14) заняла третье место.

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