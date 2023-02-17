На международных соревнованиях по фигурному катанию Tallink Hotels Cup, проходящих в столичном ледовом холле Хааберсти, представительница Эстонии Нина Петрыкина заняла первое место в женском одиночном катании, впервые набрав более 200 очков на соревнованиях такого уровня, сообщает Rus.err.
Фигуристка Нина Петрыкина впервые набрала на международных соревнованиях более 200 баллов
Фигуристка Нина Петрыкина впервые набрала на международных соревнованиях более 200 баллов
Нина Петрыкина заработала 137,27 балла за произвольную программу и 203,52 балла в общем зачете. Поскольку Tallink Hotels Cup проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), эти результаты также учитываются при подсчете рекордов ISU.
Шведка Юсефин Тайегорд заняла второе место в Таллинне, набрав 175,75 балла, а Кристина Шкулета-Громова из Эстонии с новым личным рекордом (168,14) заняла третье место.