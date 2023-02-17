Пт, 17.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Умерла одна из старейших жительниц Вильяндимаа

Умерла одна из старейших жительниц Вильяндимаа
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Сальме Лоопре, когда отмечала свое столетие.
Сальме Лоопре, когда отмечала свое столетие. Фото: Marko Saarm

10 февраля в возрасте 102 лет скончалась проживавшая в Абья-Палуоя Сальме Лоопре. По данным регистра народонаселения, она была второй по старшинству жительницей Вильяндимаа.

Портал Sakala навещал Сальме Лоопре в деревне Абья-Палуоя в день ее сотого дня рождения в июне 2020 года. В это день виновница торжества получила поздравительную открытку от президента, также поздравить ее с розами пришли волостной старейшина Мульги Имре Югомяэ и заведующая дневным центром Абья и социальный работник Мари Саарела. Близкие считали, что секрет долголетия Сальме Лоопре заключался в ее жизнерадостности и оптимистичном настрое.

На свое столетие она съела торт, подтвердив, что никогда не была избирательна в еде. За два месяца до большого юбилея Сальме Лоопре заразилась коронавирусом, но болезнь она перенесла легко.

Старейшая жительница Вильяндимаа - проживающая в деревне Леэли Хелене Векверт, в марте она отметит свое 104-летие. В Вильяндимаа еще живут трое 101-летних людей. Двое из них женщины, и они родились 23 августа и 10 октября 1921 года. Самый старший мужчина родился 21 октября того же года.

Ключевые слова
Наверх