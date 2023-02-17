Умерла одна из старейших жительниц Вильяндимаа

Портал Sakala навещал Сальме Лоопре в деревне Абья-Палуоя в день ее сотого дня рождения в июне 2020 года. В это день виновница торжества получила поздравительную открытку от президента, также поздравить ее с розами пришли волостной старейшина Мульги Имре Югомяэ и заведующая дневным центром Абья и социальный работник Мари Саарела. Близкие считали, что секрет долголетия Сальме Лоопре заключался в ее жизнерадостности и оптимистичном настрое.

На свое столетие она съела торт, подтвердив, что никогда не была избирательна в еде. За два месяца до большого юбилея Сальме Лоопре заразилась коронавирусом, но болезнь она перенесла легко.