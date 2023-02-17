10 февраля в возрасте 102 лет скончалась проживавшая в Абья-Палуоя Сальме Лоопре. По данным регистра народонаселения, она была второй по старшинству жительницей Вильяндимаа.
Умерла одна из старейших жительниц Вильяндимаа
Портал Sakala навещал Сальме Лоопре в деревне Абья-Палуоя в день ее сотого дня рождения в июне 2020 года. В это день виновница торжества получила поздравительную открытку от президента, также поздравить ее с розами пришли волостной старейшина Мульги Имре Югомяэ и заведующая дневным центром Абья и социальный работник Мари Саарела. Близкие считали, что секрет долголетия Сальме Лоопре заключался в ее жизнерадостности и оптимистичном настрое.
На свое столетие она съела торт, подтвердив, что никогда не была избирательна в еде. За два месяца до большого юбилея Сальме Лоопре заразилась коронавирусом, но болезнь она перенесла легко.
Старейшая жительница Вильяндимаа - проживающая в деревне Леэли Хелене Векверт, в марте она отметит свое 104-летие. В Вильяндимаа еще живут трое 101-летних людей. Двое из них женщины, и они родились 23 августа и 10 октября 1921 года. Самый старший мужчина родился 21 октября того же года.