Последствия. Кармен Бруус отказалась от участия в чемпионате Эстонии

«Эстонский союз легкой атлетики представил общественности исследование, в котором я, помимо своего желания, оказалась вовлеченной в интригу. Я никоим образом не чувствую себя ее участницей. По моему мнению, публикация дисциплинарного решения Союза легкой атлетики Эстонии показывает неравное отношение к спортсменам: данные трех спортсменов анонимны, а мои нет. То есть те спортсмены, которые дают заявления, необходимые для наказания тренера, заслуживают защиты, а поскольку я ни в чем тренера не упрекаю, то обо мне можно все рассказать.

Я подтверждаю, что в отношениях между мной и моим тренером Мехисом Виру не было ничего, за что мне или тренеру должно быть стыдно.

К сожалению, я крайне плохо чувствую себя в этом процессе и не могу найти в себе силы и мотивацию, чтобы принять участие в зимнем чемпионате Эстонии, который пройдет в эти выходные. Приношу свои извинения всем, кто ждал моего выступления!»

Что будет с чемпионатом Европы?

Кармен Бруус – одна из четырех спортсменов, у которых имеется путевка на чемпионат Европы по легкой атлетике, который пройдет в Стамбуле. Однако одним из критериев отбора было участие в чемпионате Эстонии – в свете нынешнего заявления Бруус не исполнит этого условия.

Однако это не значит, что дверь на чемпионат Европы автоматически закрылась для спортсменки, потому что команда, отправляющаяся на титульное соревнование, утверждается правлением федерации, которое собирается после чемпионата Эстонии. При необходимости оно может делать исключения.