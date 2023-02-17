«Новости в 7» за 17 февраля: наступление в Украине началось, тренинг по первой душевной помощи, детская опера «Снежная королева» и как питаться правильно

Сегодня в выпуске:

- Российское наступление в Украине, которого ждали весной, уже началось. Возможен ли компромисс между Зеленским и Путиным и как оценивают ситуацию на фронте эксперты из эстонских Сил обороны

- Короткие новости: будет ли восстановлено паромное сообщение между Котка и Силламяэ и почему в Эстонию не пропустили 25 тонн апельсинов

- В Таллинне психологический центр Peaasi организует различные тренинги по оказанию первой душевной помощи. Все подробности в материале нашей съёмочной группы

- Целых полгода юные артисты из различных творческих коллективов Таллинна и их опытные наставники готовились к премьере красочной оперы «Снежная королева». Спектакль пользуется успехом у публики и завтра состоится его последний показ. Подробности в нашем репортаже

- Международная панорама: как торговые сети в Финляндии борются с воровством в магазинах и что будет с автомобилями, конфискованными латвийской полицией у алководителей?

- Мы то, что мы едим. Однако многие забывают об этой древней истине и продолжают неправильно питаться, тем самым подрывая свое здоровье. Наша съемочная группа посетила семинар для профессионалов в области диетологии и готова поделиться с вами полученными знаниями