Postimees удостоился двух наград Союза медиапредприятий Эстонии

Пийрсалу разделил главный приз с журналистом Delfi Meedia Романом Старапоповым, а также Антоном Алексеевым и Кристьяном Свиргсденом из ERR. Журналисты получили награду за освещение войны в Украине.

Дизайнер Postimees Кайдо Келп и иллюстратор Йохан Элм также получили награду в категории дизайна очерков за свои работы в статье Postimees Nädal «Матери выгорают: "Я чувствую, что потерпела неудачу как мать и подвела весь мир!"»