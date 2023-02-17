На пресс-вечере Союза медиапредприятий Эстонии (Eesti Meediaettevõtete Liit/EML) были объявлены победители журналистских премий 2022 года. Премии «Журналист года 2022» в частности был удостоен журналист Postimees Яанус Пийрсалу.
Postimees удостоился двух наград Союза медиапредприятий Эстонии
Пийрсалу разделил главный приз с журналистом Delfi Meedia Романом Старапоповым, а также Антоном Алексеевым и Кристьяном Свиргсденом из ERR. Журналисты получили награду за освещение войны в Украине.
Дизайнер Postimees Кайдо Келп и иллюстратор Йохан Элм также получили награду в категории дизайна очерков за свои работы в статье Postimees Nädal «Матери выгорают: "Я чувствую, что потерпела неудачу как мать и подвела весь мир!"»
Шесть журналистов разделили награду Bonnier
Лауреатами премии Bonnier стали журналисты Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress и Maaleht Рийн Альяс, Оливер Кунд, Мартин Лайне, Хольгер Роонемаа, Тийна Кауквере и Александр Алго, а также их совместная работа «СИЛА ДОЛГА».
Совместная серия статей о темной стороне кредитного бизнеса. После выхода статей финансовая инспекция начала процедуру и обыскала кредитную контору Kreditex, журналисты отправились давать показания в Рийгикогу, где подчеркивалась необходимость изменения многочисленных законов. Председатель Государственного суда признал неравенство в судебной системе.