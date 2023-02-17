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Postimees удостоился двух наград Союза медиапредприятий Эстонии

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Postimees удостоился двух наград Союза медиапредприятий Эстонии
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Журналист Яанус Пийрсалу на вручении наград фонда Postimees. Снимок иллюстративный.
Журналист Яанус Пийрсалу на вручении наград фонда Postimees. Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter

На пресс-вечере Союза медиапредприятий Эстонии (Eesti Meediaettevõtete Liit/EML) были объявлены победители журналистских премий 2022 года. Премии «Журналист года 2022» в частности был удостоен журналист Postimees Яанус Пийрсалу.

Пийрсалу разделил главный приз с журналистом Delfi Meedia Романом Старапоповым, а также Антоном Алексеевым и Кристьяном Свиргсденом из ERR. Журналисты получили награду за освещение войны в Украине.

Дизайнер Postimees Кайдо Келп и иллюстратор Йохан Элм также получили награду в категории дизайна очерков за свои работы в статье Postimees Nädal «Матери выгорают: "Я чувствую, что потерпела неудачу как мать и подвела весь мир!"»

 

Шесть журналистов разделили награду Bonnier

Лауреатами премии Bonnier стали журналисты Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress и Maaleht Рийн Альяс, Оливер Кунд, Мартин Лайне, Хольгер Роонемаа, Тийна Кауквере и Александр Алго, а также их совместная работа «СИЛА ДОЛГА».

Совместная серия статей о темной стороне кредитного бизнеса. После выхода статей финансовая инспекция начала процедуру и обыскала кредитную контору Kreditex, журналисты отправились давать показания в Рийгикогу, где подчеркивалась необходимость изменения многочисленных законов. Председатель Государственного суда признал неравенство в судебной системе.

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