Самоуправление Паланка в Украине ранее в этом году направило запрос о помощи своему побратиму, волости Отепя, с желанием отправить в регион генераторы. На январском заседании волостное собрание Отепя единогласно приняло решение об отправке в дружественный регион трех генераторов.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Волость Отепя отправила генераторы в дружественный регион Украины
Помимо генераторов были отправлены медикаменты, которые можно использовать в экстренных ситуациях, и овсяная каша быстрого приготовления Heleni, подаренная предприятием Sangaste Linnas. Генераторы отправятся в детские учреждения и на станции скорой помощи.
«Возможно, три генератора – это немного, но для такой небольшой волости, как Отепя, это важный вклад. Если мы сможем хоть немного облегчить там ситуацию, мы будем этому очень рады», – сказал председатель волостного собрания Отепя Рейн Пуллеритс.
Волость Отепя и село Паланка (Уманский район, Черкасская область) в 2019 году подписали соглашение о сотрудничестве, содержание которого заключалось в обмене опытом взаимного сотрудничества, передаче опыта эстонских самоуправлений в проведении реформ и сотрудничестве с Европейским союзом.
Когда в Украине началась война, волость Отепя предложила селу Паланка возможность принять военных беженцев. В Паланку также была отправлена гуманитарная помощь. Из дружеского региона в Эстонию приехало 30 украинцев, девять из которых поселились в Отепя. К настоящему времени все они вернулись на родину.