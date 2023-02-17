ГАЛЕРЕЯ ⟩ Волость Отепя отправила генераторы в дружественный регион Украины

Помимо генераторов были отправлены медикаменты, которые можно использовать в экстренных ситуациях, и овсяная каша быстрого приготовления Heleni, подаренная предприятием Sangaste Linnas. Генераторы отправятся в детские учреждения и на станции скорой помощи.

«Возможно, три генератора – это немного, но для такой небольшой волости, как Отепя, это важный вклад. Если мы сможем хоть немного облегчить там ситуацию, мы будем этому очень рады», – сказал председатель волостного собрания Отепя Рейн Пуллеритс.

Волость Отепя и село Паланка (Уманский район, Черкасская область) в 2019 году подписали соглашение о сотрудничестве, содержание которого заключалось в обмене опытом взаимного сотрудничества, передаче опыта эстонских самоуправлений в проведении реформ и сотрудничестве с Европейским союзом.