«Все проблемы решим здесь»: Лукашенко пригласил Путина и Байдена на переговоры в Минск

«И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет?» – цитирует слова Лукашенко официальное информационное агентство Беларуси БелТА.

«А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу?, – спросил Лукашенко, ссылаясь на заявление Белого дома о визите Байдена в Польшу. – Польша рядом, я пришлю ему самолет, может Боинг. Мы его заберем».

Белый дом сообщил, что Байден с 20 по 22 февраля планирует посетить Польшу и встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и другими лидерами в связи с первой годовщиной войны России против Украины.

«Мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить, – сказал белорусский лидер. – Если он хочет мира в Украине».

«И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь».

Лукашенко сказал, что, по его мнению, Байден «не приедет», но «должен сделать это, чтобы положить конец войне, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы».