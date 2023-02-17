День выплаты пенсии стал последним для погибшего в пожаре на Маяка

«Когда бабушка еще жила в этой квартире, она тоже спускалась к ним вниз, чтобы выпить, но в какой-то момент перестала, туда стали приходить гости», – рассказывает Юлия о мужчинах, погибших на улице Маяка в пожаре на прошлой неделе. Сейчас Юлия живет в квартире своей бабушки, которая находится над сгоревшей квартирой. Всего несколько месяцев назад семья оформила договор страхования недвижимости, теперь он полностью изменился. «День выплаты пенсии был пятого, и после этого все началось!» – говорит Юлия о соседях.