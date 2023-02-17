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День выплаты пенсии стал последним для погибшего в пожаре на Маяка

Крислин Метсанурм
, репортер
День выплаты пенсии стал последним для погибшего в пожаре на Маяка
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В квартире на улице Маяка произошел пожар.
В квартире на улице Маяка произошел пожар. Фото: Ants Liigus/Erakogu

«Когда бабушка еще жила в этой квартире, она тоже спускалась к ним вниз, чтобы выпить, но в какой-то момент перестала, туда стали приходить гости», – рассказывает Юлия о мужчинах, погибших на улице Маяка в пожаре на прошлой неделе. Сейчас Юлия живет в квартире своей бабушки, которая находится над сгоревшей квартирой. Всего несколько месяцев назад семья оформила договор страхования недвижимости, теперь он полностью изменился. «День выплаты пенсии был пятого, и после этого все началось!» – говорит Юлия о соседях.

Недавно мы писали о том, как двое мужчин погибли в результате пожара на улице Маяка в Таллинне. К нам обратилась Юлия, жительница того же подъезда, квартира которой пострадала при пожаре 7 февраля. «Рано утром, около 6:30, сработали датчики дыма, и когда я открыла дверь спальни, в нас с мужем ударил густой угарный газ», – рассказала женщина, чья квартира расположена над той, которая загорелась. Супружеская пара прижала тряпки к лицу и взяла с собой своих попугаев.

То, что произошло дальше, было кошмаром для пары. «Мы спустились по лестнице на один этаж и увидели, как там оживляют человека, который уже сгорел дотла», – вспоминает Юлия и добавляет, что мужчин, погибших в огне, потом вывели из здания. «Мы с мужем задались вопросом, что они снова сделали, – говорит он. Квартира, в которой Юлия живет с мужем, когда-то была домом ее матери.

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