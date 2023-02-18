Замена ИД-карт, полученных в Selver: что пошло не так?

В четверг в PPA объявили, что полученные в магазинах удостоверения личности надо заменить. Волонтеры экстренных служб не смогли проинформировать всех владельцев документов, потому что, как и горячая линия 112, их работа также была временно приостановлена. При этом работа PPA тоже остановилась из-за сбоев в информационных системах.

Чтобы проиллюстрировать ситуацию, следует упомянуть, что вчера утром в офисы вызвали людей, чтобы заменить их удостоверения личности, которые, возможно, даже не были готовы. Сломались и диги-киоски, расположенные в офисах. «Беда не приходит одна», - заявила глава отдела удостоверения личности и статуса PPA Маргит Ратник.

Остается неясным, кто в результате проделанной или не проделанной работы заварил эту кашу стоимостью в более 20 000 евро. PPA прямо не обвинял своего партнера, RIA, но указал, что работа полиции была проделана добросовестно. «Мы имеем дело с юридическим нюансом, который очень жестко регулируется в Евросоюзе, где у нас как сторон разное понимание», - пояснил Ратник.

Руководитель отдела надзора RIA Ильмар Тоом сказал, что PPA должен был представить им заявку на получение бизнес-лицензии SK Solutions, которая занимается электронной идентификацией, и оценку независимого аудитора. Однако они не были представлены, и SK Solutions сообщила о недостатке самой RIA. «Если требования не соблюдены, то эти электронные подписи нельзя считать равными собственноручным подписям, даже если нет возражений по безопасности документов».