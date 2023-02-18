Давно разрекламированное решение, позволяющее людям забирать удостоверения личности из продуктовых магазинов, напоролось на бюрократию и провал. Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) заменил кучу свежих удостоверений личности, поскольку Департамент государственной информационной системы (RIA) документы не утвердил. Участие Selver принесло с собой большую юридическую путаницу.
Замена ИД-карт, полученных в Selver: что пошло не так?
В четверг в PPA объявили, что полученные в магазинах удостоверения личности надо заменить. Волонтеры экстренных служб не смогли проинформировать всех владельцев документов, потому что, как и горячая линия 112, их работа также была временно приостановлена. При этом работа PPA тоже остановилась из-за сбоев в информационных системах.
Чтобы проиллюстрировать ситуацию, следует упомянуть, что вчера утром в офисы вызвали людей, чтобы заменить их удостоверения личности, которые, возможно, даже не были готовы. Сломались и диги-киоски, расположенные в офисах. «Беда не приходит одна», - заявила глава отдела удостоверения личности и статуса PPA Маргит Ратник.
Остается неясным, кто в результате проделанной или не проделанной работы заварил эту кашу стоимостью в более 20 000 евро. PPA прямо не обвинял своего партнера, RIA, но указал, что работа полиции была проделана добросовестно. «Мы имеем дело с юридическим нюансом, который очень жестко регулируется в Евросоюзе, где у нас как сторон разное понимание», - пояснил Ратник.
Руководитель отдела надзора RIA Ильмар Тоом сказал, что PPA должен был представить им заявку на получение бизнес-лицензии SK Solutions, которая занимается электронной идентификацией, и оценку независимого аудитора. Однако они не были представлены, и SK Solutions сообщила о недостатке самой RIA. «Если требования не соблюдены, то эти электронные подписи нельзя считать равными собственноручным подписям, даже если нет возражений по безопасности документов».
Сейчас департаменты пытаются выяснить, что пошло не так. Вчера в полдень волонтеры Центра тревоги сделали последний звонок-уведомление. По словам Ратник, к 14:00 ситуация уже была «стабильной», и люди ждали свои карты. К 22 000 евро, потраченным на обмен удостоверений, наверняка добавились дополнительные расходы: например, на оплату транспорта и плату сотрудникам за сверхурочную работу.