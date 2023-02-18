СМИ: «Ашан» поставляет товары российским военным в Украине

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» в России с начала вторжения РФ в Украину под видом гуманитарной помощи поставлял товары для российских военных в оккупированных областях Украины. Об этом сообщается в совместном расследовании изданий The Insider, Le Monde и Bellingcat, распространенном в пятницу, 17 февраля.

Журналисты опубликовали скрин переписки контролера управления «Ашан-Санкт-Петербург» Натальи Зельцер. 15 марта 2022 года она прислала коллегам письмо со списком «гуманитарной помощи», которую необходимо собрать. Как указывают авторы расследования, товары из списка явно предназначались только для мужчин. В «гуманитарную помощь», в том числе вошли бритвы, мужская одежда большого размера, сотни зажигалок и сигареты, которые обычно не передают в качестве гумпомощи.

В двух компаниях, которые в переписке указаны закупщиками товаров, изданию The Insider подтвердили, что помощь поставлялась именно российским военным, но отказались сообщить подробности.

Компании-поставщики «гуманитарной помощи» связаны с властями

Все указанные в счетах компании, как пишут авторы расследования, связаны между собой и обслуживают петербургский ГУП «Пассажиравтотранс», который относится к городскому Комитету по транспорту.

Ранее зампред Комитета по социальной политике Петербурга Александр Любимов рассказывал, что они «вместе с коллегами из Комитета по транспорту» разработали логистику поставок «гуманитарной помощи» для Минобороны, напоминает The Insider. По словам Любимова, к октябрю они таким образом собрали 280 тонн от различных организаций.