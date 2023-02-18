Журналисты утверждают, что под видом гуманитарной помощи мирному населению в российском «Ашане» собирали товары для российских военных в Украине.
СМИ: «Ашан» поставляет товары российским военным в Украине
Французская сеть гипермаркетов «Ашан» в России с начала вторжения РФ в Украину под видом гуманитарной помощи поставлял товары для российских военных в оккупированных областях Украины. Об этом сообщается в совместном расследовании изданий The Insider, Le Monde и Bellingcat, распространенном в пятницу, 17 февраля.
Журналисты опубликовали скрин переписки контролера управления «Ашан-Санкт-Петербург» Натальи Зельцер. 15 марта 2022 года она прислала коллегам письмо со списком «гуманитарной помощи», которую необходимо собрать. Как указывают авторы расследования, товары из списка явно предназначались только для мужчин. В «гуманитарную помощь», в том числе вошли бритвы, мужская одежда большого размера, сотни зажигалок и сигареты, которые обычно не передают в качестве гумпомощи.
В двух компаниях, которые в переписке указаны закупщиками товаров, изданию The Insider подтвердили, что помощь поставлялась именно российским военным, но отказались сообщить подробности.
Компании-поставщики «гуманитарной помощи» связаны с властями
Все указанные в счетах компании, как пишут авторы расследования, связаны между собой и обслуживают петербургский ГУП «Пассажиравтотранс», который относится к городскому Комитету по транспорту.
Ранее зампред Комитета по социальной политике Петербурга Александр Любимов рассказывал, что они «вместе с коллегами из Комитета по транспорту» разработали логистику поставок «гуманитарной помощи» для Минобороны, напоминает The Insider. По словам Любимова, к октябрю они таким образом собрали 280 тонн от различных организаций.
Пункты сбора «гуманитарный помощи» в магазинах «Ашан» также располагались в Самаре, Рыбинске и Владимире, пишет издание. Российское руководство «Ашана» отказалось от комментариев, в пресс-службе французского «Ашана» заявили, что компания находится вне политики и никакой поддержкой военнослужащих не занимается.
«Ашан» после начала вторжения не ушел из России
После начала российского вторжения в Украину «Ашан» стал одной из крупных международных компаний, которая отказалась покидать российский рынок. В марте к этому французскую сеть призвал президент Украины Владимир Зеленский. Но в руководстве отвергли это предложение.
«Мы каждый день выпекаем в наших магазинах свежий хлеб для украинцев и россиян, что на данный момент жизненно необходимо. В России, где бренд присутствует уже 20 лет, у нас работает около 30 тысяч сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей. Если "Ашан" уйдет, мы лишим работы 30 тысяч человек, 40 процентов из которых - сотрудники и акционеры», - сказал тогда генеральный директор компании Auchan France Ив Клод.