Роскошный жилой комплекс в Турции рухнул из-за халатности при строительстве, утверждают местные жители

Мехмет Акай, который, по мнению властей, несет ответственность за строительство жилого комплекса «Айше Мехмет Полат», был арестован в субботу 11 февраля - через пять дней после трагедии. Его задержали в аэропорту Стамбула при попытке выехать из страны.

Прокуратура утверждает, что именно он отвечал за строительство, однако, отвечая на наши вопросы через своего адвоката, Акай заявил, что лишь координировал строительство, но не руководил постройкой. Он также отверг обвинения в использовании дешевых низкокачественных материалов.

Мы направили запрос в муниципалитет Газиантепа Шехиткамиль. Пресс-секретарь Ахмет Айдын Серт ответил, что никаких жалоб по поводу жилого комплекса не поступало, а потому и проверок никаких там не проводилось.

«Мы просмотрели свои записи и не нашли никаких нарушений», - заявил он.

Президент Турции Эрдоган выразил беспокойство по поводу медленной реакции спасателей на местах, однако призвал людей не слушать тех, кто, по его мнению, пытается заработать на трагедии политические очки.

Правительство страны отвергает обвинения в халатности и утверждает, что более 98% разрушенных и наиболее пострадавших зданий - вроде комплекса «Айше Мехмет Полат» - были построены до того, как нынешняя правящая партия пришла к власти.

Многие возразят, что страна несет моральную - если не юридическую - ответственность за защиту своих граждан, независимо от смены власти или возраста построек.