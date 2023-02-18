Таллиннский спортхолл переименуют в Таллиннский легкоатлетический холл и откроют через несколько месяцев

По словам Белобровцева, строительство пристройки Таллиннского спортхолла является важным шагом в подготовке к 2025 году, когда Таллинн примет титул Спортивной столицы Европы. «Открытие пристройки непременно приблизит наших спортсменов к вершинам профессионального спорта, улучшив тренировочные условия», - добавил Белобровцев.

Председатель правления строительного предприятия OÜ Nordlin Ehitus Юло Ольдер отметил, что до сих пор строительные работы шли согласно плану. «Благодарю строителей, которые проделали отличную работу и благодаря их труду мы придерживаемся графика. Открытие Таллиннского спортхолла состоится уже через несколько месяцев, предположительно осенью этого года», - сказал Ольдер.

После реновации Таллиннский спортхолл будет переименован в Таллиннский легкоатлетический холл. Название планируется привести в соответствие действительности и основным функциям здания.

В ходе работ по реновации и строительству пристройки повысится уровень энергоэффективности здания, появится больше площади для проведения тренировок, повысится функциональность здания, изменится расположение главного входа. В новом здании будет круговая беговая дорожка с тартановым покрытием длиной 200 м с четырьмя полосами, в помещении появится стена для метания для тренировок дискоболов и копьеметателей, отдельная тренировочная зона для самых юных легкоатлетов, тренажерный зал, трибуны для болельщиков, которые вне проведения соревнований будут преобразовываться в места для тренировок.

Работы по реконструкции и строительству пристройки спроектированы предприятием AS Resand. Строительство осуществляет предприятие OÜ Nordlind Ehitus, а надзор собственника - Infragate Eesti AS. Общая стоимость проекта составляет 13 175 000 евро.