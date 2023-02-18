Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности приняла участие в дискуссии на тему, почему важно осудить военные преступления России. Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства.
Кая Каллас: для Путина и всех остальных преступников настанет судный день
В своем выступлении Кая Каллас подчеркнула, что каждый, кто стоит за преступлением агрессии, должен понести ответственность. «Преступление агрессии - это преступление руководства России. Путин и все остальные преступники должны знать, что судный день для них настанет, - сказала Каллас. - Это еще и вопрос о том, как не допустить повторения ужасов истории».
Премьер-министр отметила, что до сих пор России ни разу не понесла ответственность за свои прежние преступления - наоборот, за каждой агрессией следовала новая.
«У нас были Нюрнбергский и Токийский трибуналы, но никогда не было московского трибунала, и это создало у России впечатление, что она безнаказанна. Мы должны положить конец бесконечной череде захватнических войн России и направить четкий сигнал, что из руководства России никто не является неприкосновенным», - подчеркнула Каллас.
Премьер-министр добавила, что если это нам не удастся, никто не сможет чувствовать себя в безопасности - оставшиеся без наказания преступления поощряют и вдохновляют на новые злодеяния.
Каллас отметила также, что все больше стран сотрудничает в деле создания специального международного суда для процесса по делу об агрессии России. Помимо преступления агрессии важно также расследовать военные преступления, преступления геноцида и преступления против человечности - и привлекать виновных к ответственности. «Международный уголовный суд играет здесь весомую роль», - подчеркнула Каллас.
В состоявшейся в пятницу вечером дискуссии на тему «Против беззакония: обеспечение ответственности» приняли участие генеральный прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан, сенатор США Линдси Грэм, лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад и лауреат Нобелевской премии мира Лейма Гбоуи. Вел дискуссию Дэвид Милибэнд.