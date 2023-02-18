Одна из крупнейших оборонных закупок: Эстония приобретет большое количество дронов-камикадзе

«Невозможно переоценить значение огня с закрытых позиций в развитии обороноспособности Эстонии, поскольку Россия нанесла ущерб Украине в основном огневыми ударами с закрытых позиций», - заявил министр обороны Ханно Певкур, представивший эту тему в кабинете министров в четверг.

Непрямая наводка - это стрельба по цели, которую не видит наводчик. Для этого используются, например, минометы, артиллерийское орудие, реактивные системы залпового огня или барражирующие боеприпасы. Одна из боевых целей непрямой наводки - атаковать подразделения непрямого огня противника.

По словам Певкура, это одна из крупнейших оборонных закупок в Эстонии, но указывать ее точную сумму нецелесообразно, так как закупка еще не завершена.

Закупка систем близится к завершению. В прошлом году прошло комплексное исследование рынка, договоренность будет достигнута в первом квартале этого года, а львиная доля поставок достигнет Эстонии в 2024 году.