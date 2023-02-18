Синоптики: в ближайшие часы в четырех уездах начнется метель

В субботу в Ида и Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа и Тартумаа ожидаются порывы юго-восточного ветра силой до 15 метров в секунду, снегопад и метель.

На островах Сааремаа и Хийумаа около полудня северо-западный и западный ветер усилится местами до 23 метров в секунду. Метелей на островах не ожидается.

В северной части Балтийского моря утром в субботу северо-западный ветер усилится до 25 метров в секунду, ближе к полудню в проливе Вяйнамери и в северной части Рижского залива порывы северо-западного-западного ветра достигнут 23 метров в секунду.

Центр управления дорожным движением предупреждает водителей о скользкой дороге.

В субботу утром главные и второстепенные дороги в Западной и Юго-Западной Эстонии мокрые от соли. В других местах в Эстонии асфальт в основном либо снежный, либо снежный между трассами. Есть и ледяные участки.