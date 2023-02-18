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Белый дом: Байден передаст послание Путину в Польше

Белый дом: Байден передаст послание Путину в Польше
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Президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker

Президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Польше передаст послание российскому авторитарному президенту Владимиру Путину, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину в войне «до тех пор, пока это будет необходимо», - сообщил в пятницу представитель Белого дома.

В понедельник Байден отбывает с кратким визитом в Варшаву, приуроченному годовщине вторжения России в Украину.

Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также с членами восточноевропейского альянса НАТО, так называемой Бухарестской девятки. Также он поговорит по телефону с лидерами Великобритании, Франции и Италии, сообщили в Белом доме.

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