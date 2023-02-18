Белый дом: Байден передаст послание Путину в Польше

Президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Польше передаст послание российскому авторитарному президенту Владимиру Путину, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину в войне «до тех пор, пока это будет необходимо», - сообщил в пятницу представитель Белого дома.