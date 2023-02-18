Небольшая фигура в темной куртке шагает в сумерках зимнего вечера на погранпереходе Лухамаа. Здороваемся. Это Ольга. Из Украины. Она ездила искать своего сына-подростка, которого увезли в Россию, но ее отправили из Москвы на границу Эстонии. Нас ждет долгая поездка на автомобиле - это поможет ей вернуться домой.
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Украинка пыталась вернуть вывезенного в Россию ребенка, но была выслана в Эстонию
Украинка пыталась вернуть вывезенного в Россию ребенка, но была выслана в Эстонию
«Ну что я могу вам сказать? Я впервые в Европе», - говорит 42-летняя украинка. Она проделала долгий путь из родного города в Москву, а оттуда прибыла в Эстонию, куда вообще не собиралась приезжать. Знаете как говорят: хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.
Судьба распорядилась так, что вечером 26 января Ольга оказывается в Эстонии на пассажирском сиденье автомобиля незнакомца, на которого вышли через знакомого знакомых, и машина увозит ее еще дальше от Украины на север.
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