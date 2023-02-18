Немецкие истребители пролетят на малых высотах над Эстонией

Занятия пройдут 18 февраля над восточной, юго-западной и центральной частями страны в промежутке 11:00-16:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.