В субботу истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии дежурного звена авиабазы Эмари проведут серию тренировочных полетов, часть из который пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Немецкие истребители пролетят на малых высотах над Эстонией
Немецкие истребители пролетят на малых высотах над Эстонией
Занятия пройдут 18 февраля над восточной, юго-западной и центральной частями страны в промежутке 11:00-16:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.
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