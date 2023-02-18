Полиция заметила неутешительную тенденцию: растет число магазинных краж. Есть даже компании подростков, которые катаются по городам и совершают кражи в больших магазинах.
Компании подростков устраивают бандитские налеты на магазины
По словам руководителя отделения полиции Центральной Эстонии Янно Рууса, в прошлом году в Ярвамаа было зарегистрировано на десять процентов больше проступков, причем больше всего увеличилось количество проступков против собственности. На пятую часть также увеличилось количество преступлений, также больше всего преступлений против собственности.
Например, в прошлом году в Ярвамаа произошел один крупный случай кражи топлива. «Работник воспользовался топливной картой компании, и сумма ущерба в итоге составила более 75 000 евро. Краж было много, в Имавере, например, украли ящик для сбора пожертвований для кошек» - рассказал он, добавив, что больше всего краж все-таки в магазинах.
Руус говорит, что количество краж в магазинах стало увеличиваться с появлением касс самообслуживания. «Есть определенная группа людей, которые считают, что, несмотря на камеры и опасность быть пойманными, им легче пойти на это и получить бесплатные вещи, - рассказывает он. - Немало молодежи из Тюри, которые приезжают в Пайде, чтобы воровать, а затем возвращаются в свой родной город».
В таких случаях полицейские работают со специалистами по защите детей. Цель состоит в том, чтобы понять, почему подростки ведут себя так. Перед тем, как прибегнуть к наказанию, проделывается большой путь.
«Есть разные виды магазинных краж: кто-то орудует в кассах самообслуживания, кто-то прячет товары за пазуху и проходит через ворота безопасности. Есть люди, которые употребляют товар еще в торговом зале магазина, но не оплачивает его», - перечисляет полицейский.
По словам Русса, краж было совершено на треть больше, чем годом ранее, в общей сложности на магазинные кражи приходится более половины краж в Ярвамаа. Эта тенденция беспокоит полицию.
«Мы живем в свободном обществе и хотим, чтобы было как можно меньше замков и ограничений, реальная жизнь часто бывает другой. Наличие охранников в магазинах - большая помощь владельцам магазинов и полиции», - добавил он.