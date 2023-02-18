Компании подростков устраивают бандитские налеты на магазины

По словам руководителя отделения полиции Центральной Эстонии Янно Рууса, в прошлом году в Ярвамаа было зарегистрировано на десять процентов больше проступков, причем больше всего увеличилось количество проступков против собственности. На пятую часть также увеличилось количество преступлений, также больше всего преступлений против собственности.

Янно Руус. Фото: PPA

Например, в прошлом году в Ярвамаа произошел один крупный случай кражи топлива. «Работник воспользовался топливной картой компании, и сумма ущерба в итоге составила более 75 000 евро. Краж было много, в Имавере, например, украли ящик для сбора пожертвований для кошек» - рассказал он, добавив, что больше всего краж все-таки в магазинах.

Руус говорит, что количество краж в магазинах стало увеличиваться с появлением касс самообслуживания. «Есть определенная группа людей, которые считают, что, несмотря на камеры и опасность быть пойманными, им легче пойти на это и получить бесплатные вещи, - рассказывает он. - Немало молодежи из Тюри, которые приезжают в Пайде, чтобы воровать, а затем возвращаются в свой родной город».

В таких случаях полицейские работают со специалистами по защите детей. Цель состоит в том, чтобы понять, почему подростки ведут себя так. Перед тем, как прибегнуть к наказанию, проделывается большой путь.

«Есть разные виды магазинных краж: кто-то орудует в кассах самообслуживания, кто-то прячет товары за пазуху и проходит через ворота безопасности. Есть люди, которые употребляют товар еще в торговом зале магазина, но не оплачивает его», - перечисляет полицейский.

По словам Русса, краж было совершено на треть больше, чем годом ранее, в общей сложности на магазинные кражи приходится более половины краж в Ярвамаа. Эта тенденция беспокоит полицию.