Футболист Кристиан Атсу найден мертвым под завалами в Турции

31-летний игрок сборной Ганы пропал после землетрясения, вызвавшего обрушение дома в провинции Хатай, где он жил.

Его клуб «Хатайспор» первоначально сообщил, что футболиста спасли «с травмами», но это не подтвердилось.

«С тяжелым сердцем я вынужден объявить, что сегодня утром, к сожалению, тело Кристиана Атсу было обнаружено», - написал в «Твиттере» в субботу его агент Нана Сечере.

«Мои глубочайшие соболезнования его семье и близким. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех за их молитвы и поддержку», - написал Сечере.

Атсу играл в составе клубов «Челси» и «Ньюкасл» в английской Премьер-лиге, а в составе сборной Ганы футболист провел 60 матчей.

В сентябре 2022 года Атсу присоединился к турецкой команде высшего дивизиона «Хатайспор» и забил победный гол в матче турецкой Суперлиги 5 февраля.