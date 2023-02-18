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Футболист Кристиан Атсу найден мертвым под завалами в Турции

rus.postimees.ee
Футболист Кристиан Атсу найден мертвым под завалами в Турции
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Атсу сыграл 121 матч за «Ньюкасл», покинув клуб в 2021 году
Атсу сыграл 121 матч за «Ньюкасл», покинув клуб в 2021 году Фото: SERENA TAYLOR/NEWCASTLE UNITED

Полузащитник «Хатайспора» из Ганы Кристиана Атсу нашли мертвым под обрушившимся зданием спустя почти две недели после землетрясения в Турции, сообщает русская служба Би-би-си.

31-летний игрок сборной Ганы пропал после землетрясения, вызвавшего обрушение дома в провинции Хатай, где он жил.

Его клуб «Хатайспор» первоначально сообщил, что футболиста спасли «с травмами», но это не подтвердилось.

«С тяжелым сердцем я вынужден объявить, что сегодня утром, к сожалению, тело Кристиана Атсу было обнаружено», - написал в «Твиттере» в субботу его агент Нана Сечере.

«Мои глубочайшие соболезнования его семье и близким. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех за их молитвы и поддержку», - написал Сечере.

Атсу играл в составе клубов «Челси» и «Ньюкасл» в английской Премьер-лиге, а в составе сборной Ганы футболист провел 60 матчей.

В сентябре 2022 года Атсу присоединился к турецкой команде высшего дивизиона «Хатайспор» и забил победный гол в матче турецкой Суперлиги 5 февраля.

В результате землетрясений и подземных толчков на юге Турции и севере Сирии погибло более 40 тысяч человек.

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