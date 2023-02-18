Полузащитник «Хатайспора» из Ганы Кристиана Атсу нашли мертвым под обрушившимся зданием спустя почти две недели после землетрясения в Турции, сообщает русская служба Би-би-си.
Футболист Кристиан Атсу найден мертвым под завалами в Турции
31-летний игрок сборной Ганы пропал после землетрясения, вызвавшего обрушение дома в провинции Хатай, где он жил.
Его клуб «Хатайспор» первоначально сообщил, что футболиста спасли «с травмами», но это не подтвердилось.
«С тяжелым сердцем я вынужден объявить, что сегодня утром, к сожалению, тело Кристиана Атсу было обнаружено», - написал в «Твиттере» в субботу его агент Нана Сечере.
«Мои глубочайшие соболезнования его семье и близким. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех за их молитвы и поддержку», - написал Сечере.
Атсу играл в составе клубов «Челси» и «Ньюкасл» в английской Премьер-лиге, а в составе сборной Ганы футболист провел 60 матчей.
В сентябре 2022 года Атсу присоединился к турецкой команде высшего дивизиона «Хатайспор» и забил победный гол в матче турецкой Суперлиги 5 февраля.
В результате землетрясений и подземных толчков на юге Турции и севере Сирии погибло более 40 тысяч человек.