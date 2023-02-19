Интервью ⟩ В 2014 году Путин планировал процесс поглощения Украины закончить, а не начать

Никогда в России не было граждан, никогда народ не был субъектом власти, у них были дворцовые перевороты. Ну как ты им объяснишь, что такое представительская демократия? Они не понимают, что два миллиона выходят на майдан не потому, что их вывел какой-то вождь или иностранные агенты.

Дважды Виктор Янукович, активно продвигаемый Москвой в качестве президента-спасителя Украины, становился причиной революций. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo Фото: Postimees

- Во время Оранжевой революции еще и соцсетей то не было. Я помню, мы созванивались со знакомыми и обсуждали, что надо идти, иначе страной будет управлять уголовник…

- Ну вот! Они все время эту войну за Украину проигрывали, потому что фактор гражданского общества во внимание не принимали. Им все казалось, что если найдут нам правильного президента, то Украина свалится к их ногам. Их олигарх Березовский говорил: «зачем покупать завод, если можно купить директора?».

Но все попытки получить завод путем замены директора проваливались. И в 2014 провалилась попытка разыграть гражданскую войну, заставить Донбасс с Галичиной воевать. Отгрыз Путин пару кусков, но план так и не взлетел.

Начатая им 24 февраля война — это акт отчаяния! Он не сошел с ума, он просто исчерпал все методы. Поймите уже наконец Путина: он делает все так, как всегда и везде работало, а оно не работает. На этой Украине оно каждый раз ломается! Конечно, у человека терпение лопнуло.