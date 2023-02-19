Оксана Забужко – звезда украинской литературы, преподаватель, лидер мнений. Она тот человек, который 20 лет предупреждал о российской экспансии. В интервью для Rus.Postimees она объяснила, почему прозевали очередной поход империи войной «новые старые земли», как влияла на россиян литература и кино, и почему в 2022 году у Путина лопнуло терпение.
Интервью ⟩ В 2014 году Путин планировал процесс поглощения Украины закончить, а не начать
Оксана Забужко - автор романов, научных монографий, сборников эссе и стихов, которые переведены на 20 языков и издаются огромными тиражами не только в Украине, но и во многих странах мира, лауреат двух десятков премий, в том числе международных. Забужко преподавала в трех университетах США, ездит по Европе с лекциями и докладами.
- Оксана, вы были той «городской сумасшедшей», которая последних лет 20 кричала, что Россия целенаправленно поглощает Украину через политику, культуру и бизнес. Вас не слушали. Как вы сейчас смотрите на происходящее?
- Жизнь миллионов людей и моя собственная пошла совсем не по тому плану, какой мы для себя хотели. Вот я последний год по сути пропагандистом работаю, хотя готовилась писать свои главные книги. Но мне грех жаловаться, тысячи людей погибли, люди на фронте много месяцев без ротации.
Мне жаль, что все вокруг не видели того, что видела я. У писателей обычно более развитое воображение: дайте мне одну косточку, и я нарисую по ней всего дракона. Писатель видит события и детали, которые могут оставаться для многих невидимыми и незначимыми. Но ты за этой маленькой костью видишь целого дракона и кричишь: «Люди, вот же он»!
Сколько горя можно было бы избежать, если бы все видели… Тридцать лет назад этот дракон был слаб и можно было добить. Но нет. Западные элиты бросились поддерживать Москву, потому что «ах, ядерное оружие, ах, Россия контролируемая, а они же все дикари и чего от них ждать!».
- Я была ребенком, но помню тот исторический спич Джорджа Буша в Верховной раде, когда он призывал украинцев остаться в союзе с Россией. Печально известная «котлета по-киевски» шла по ТВ. Она удивила тогда многих.
- Да, Запад продолжал смотреть на нас как на дикие окраины России. Буш-старший рассказывал, что нам, глупым туземцам, нужно держаться за Москву. Не надо этого вашего suicidal nationalism (самоубийственного национализма - англ.), ведь в Москве теперь Горбачев, демократия и свет!
Договоренность с Москвой, очевидно, была только по странам Балтии, поскольку их оккупация никогда не была признана. Это была такая аналогия Крыма. Что совершенно не мешало, кстати, этому самому Западу все 50 лет, пока страны Балтии находились в составе СССР, устраивать с Советским Союзом встречи-обнимашки, олимпиады, вести торговлю и прочее mutually benefitial cooperation (взаимовыгодное сотрудничество – англ).
Всем остальным новым государствам никто не был рад, спасибо, что не стали хотя бы запихивать обратно в Russia. Чечне уже не повезло. Я не думаю, что у России хватило бы ресурсов в 1994 на эту бойню, если бы она не получала колоссальную поддержку от экономик западных стран.
- Советский Союз умел создавать красивую обертку и левые идеи всегда были мейнстримом у продвинутой молодежи западных стран. Очевидно, и Россия смогла пустить пыль в глаза. Или это слишком примитивный взгляд?
- Россия тридцать лет не встречала никакого сопротивления. Все это время применялись старые добрые чекистские методы. Был когда-то такой сотрудник КГБ, специалист пропаганды и дезинформации Юрий Безменов. Он в свое время сбежал на Запад и в начале 80-х были опубликованы его откровения об методах информационной войны, которые содержались в учебниках для КГБ.
По ним же учился и Путин. Если почитать сегодня так называемую «доктрину Герасимова», то становится совершенно понятно, что она совсем не Герасимова, а продолжение все тех же стратегий, которые были разработаны в сталинские времена! Все эти стратегии до сих пор прекрасно работают!
Сразу после аннексии Крыма был издан документ о продлении срока секретности для документов КГБ на 40 лет. Их методы ведения войны, в том числе «гибридной», как это сегодня стали называть, всегда были под грифом «совершенно секретно».
Никогда в России не были открыты архивы КГБ. Они просто мнят себя особой кастой, которая имеет право на все, а черни знать не надо. Это четыре поколения НКВД – террористической организации, которая никогда не подвергалась осуждению и наказанию за свои преступления.
Четыре, черт возьми, поколения с этим безумным культом «победителей»! Этот культ у них доведен до системного состояния бреда, которое имеет при этом целую индустрию масскульта: кино, СМИ, книги! И все о том, как они весь мир в труху превратят.
В вашей же терминологии это «искусственно индуцированное безумие». Но засекретили только документы, а была масса литературы, которая эту жизнь отражала. Сергей Минаев описывает в своей повести, как киностудия помогла создать картинку нападения Грузии на Россию и весь мир поверил. Юлия Латынина написала несколько книг о захвате ФСБ всех крупных активов в стране. Была книга Александра Литвиненко «ФСБ взрывает Россию». Это все в открытом доступе…
Это видно, если иметь открытые глаза и уши. Давно можно было понять, что с Северо-Востока Европы поятнуло серой и можно было составить себе реальную картину. Я ведь смогла это сделать без доступа к секретным документам.
Мне действительно жаль тех, кто очнулся двадцать четвертого февраля, а сейчас обнаружил, что война шла с четырнадцатого года. Но ребята, в 2014 году Путин планировал процесс поглощения Украины закончить, а не начать!
Вся история украинско-российских отношений в статусе двух независимых государств — это история ползучей экспансии. Два майдана в 21 веке — это была во многом неосознаваемая реакция общества на опасность с Востока, на эту гибридную российскую агрессию.
В обоих случаях за событиями Майдана была «русская лапа», попытки заменить нам руководство и политику. Это непробиваемая российская вера в то, что замена президента поменяет страну. У них то нет гражданского общества, и они просто не в состоянии понять, что у нас это так не работает.
Никогда в России не было граждан, никогда народ не был субъектом власти, у них были дворцовые перевороты. Ну как ты им объяснишь, что такое представительская демократия? Они не понимают, что два миллиона выходят на майдан не потому, что их вывел какой-то вождь или иностранные агенты.
- Во время Оранжевой революции еще и соцсетей то не было. Я помню, мы созванивались со знакомыми и обсуждали, что надо идти, иначе страной будет управлять уголовник…
- Ну вот! Они все время эту войну за Украину проигрывали, потому что фактор гражданского общества во внимание не принимали. Им все казалось, что если найдут нам правильного президента, то Украина свалится к их ногам. Их олигарх Березовский говорил: «зачем покупать завод, если можно купить директора?».
Но все попытки получить завод путем замены директора проваливались. И в 2014 провалилась попытка разыграть гражданскую войну, заставить Донбасс с Галичиной воевать. Отгрыз Путин пару кусков, но план так и не взлетел.
Начатая им 24 февраля война — это акт отчаяния! Он не сошел с ума, он просто исчерпал все методы. Поймите уже наконец Путина: он делает все так, как всегда и везде работало, а оно не работает. На этой Украине оно каждый раз ломается! Конечно, у человека терпение лопнуло.
Ну не могут они отпустить Украину, у них же совершенно выдуманная имперская версия истории, в которой для украинцев нет места. У них с Киева началось российское государство, хотя какое они к Киеву имеют отношение?
Эти все претензии московских царей на киевский престол, на шапку Владимира Мономаха – их давно пора вымести и из всех западных учебников. Там вся эта чушь крепко сидит.
- Я так понимаю, это будет очень тяжело, учитывая историю славистики-русистики на Западе…
- Я стараюсь везде, где можно напоминать. Мой агент подсчитала, что моя статья для Times Literary Supplement «Как читать русскую литературу после Бучи?» была переведена минимум на 22 языка и наделала много шума (No guilty people in the world? Reading Russian literature after the Bucha massacre, TLS).
Сегодня уже младшее поколение славистов стало интересоваться, что за перекос, почему у нас славистика - это, по сути, только русистика, а где другие славянские народы?
- Это логично, ведь западным спецслужбам важно было изучать Москву, а не окраины. Решения то принимаются там…
- Да, поэтому русисты всегда имели финансирование, вояжи и бутерброды с черной икрой. Но теперь я имею право задать вопрос: извините, вы за что все эти гранты получали? Не вашей ли обязанностью было заметить появление нового нацизма на Северо-востоке Европы? Что ж вы его позорно так проворонили, изучая смену гласных в текстах Пушкина?
При этом я не знаю ни одного западного исследования, посвященного основному массиву русской литературы за это время! Самой массовой литературой уже тридцать лет в России является фэнтэзи «о попаданцах». Это гигантские тиражи, сотни заголовков: «Донбасс горит!», «Украина в огне!». «Мы из будущего». «Чисто русское фэнтези!».
Там у них герои попадают в 1943 год и там им рассказывают, что будет дальше. А дальше будет «еще одна великая битва с фашизмом на Украине». Именно это была массовая российская литература! Про фашистов в Украине. Они готовили к этому русского читателя начиная с конца девяностых.
- Там же еще было переписывание Толкина. У них Мордор это - прекрасное новое государство, противостоящее старой гниющей цивилизации...
- Слушайте, там копать и копать! И в это время армия западных русистов занималась творчеством Владимира Сорокина и Людмилы Улицкой, никого не предупредив, что эти авторы издаются тиражами три тысячи экземпляров в ста сорокамиллионной стране. Они тридцать лет получали за это зарплату.
Так кто, как не эти русисты, знающие язык и культуру, должны были давно обнаружить, что в российском массовом сознании творится? Но нет! Никаких тревожных звоночков не поступало. А теперь они восклицают «Ну как же?! Это же великая культура!»
Только теперь наконец стали слышны голоса остальных славистов, не русистов. ASEEES (Aassociation of slavic and east european studies), обнародовала повестку своей конференции на 2023 год и там будут представлены «народы России». Наконец в поле зрения англоязычной славистики попали народы, о которых знать никто не хотел.
- CNN продолжает называть женщин, вышедших на протесты в Чечне или в Якутии russian women
- Все так. В девяносто первом году западный истеблишмент в упор не видел Украину и был шокирован ее появлением на карте. Точно так же сейчас они кроют этим сплошным «Russians» всю эту гигантскую территорию от Пскова до Владивостока. Не понимая снова, что, во-первых, эта территория очень малозаселенная, а во-вторых, что Россия — это лоскутное образование.
В прошлом году все западные журналисты бегали по Москве, радостно снимая пятьсот душ, вышедших на антивоенный протест. В двенадцатимиллионной Москве! А когда за два года до этого в Казани выходили на улицу тысячи, протестуя против закона о необязательности изучения национальных языков, тогда эти действительно массовые протесты никто не снимал.
Ну что я могу сказать, дорогие мои! Если бы вы раньше интересовались регионами России, вы не были бы так обескуражены сейчас. Сегодня опять обсуждается, как строить отношения с Россией после войны? То есть переступить через «большую сильную Россию» они все равно не могут.
Я всем говорю: «Очнитесь уже! После того, как Россия проиграет, она не сохранится в ее нынешнем виде. Выбросьте ваши учебники и осознайте это, иначе вы снова будете не готовы, так как вы в девяносто первом были не готовы». А ведь их русисты учились по учебникам, которые те же кагебисты и написали. Я даже не утрирую.
- Вы сейчас о Сюзанне Масси? «Женщина, остановившая холодную войну» восторженно пишут о ней российские СМИ.
- В декабре двадцать первого года проскочила новость о том, что указом Путина Масси получила российское гражданство. Я даже глаза протерла от неожиданности. Значит, объясню для ваших читателей, кто она такая. Это общепризнанный в англоязычном научном мире специалист по России.
В 90-е годы я приехала преподавать в Америку. Мой коллега показал мне «Главную книгу от гуру англоязычной славистики» Сюзанны Масси. Она была консультантом Рейгана, она помогала ему с Горбачевым «сохранять» Советский Союз!
И вот открываю я эту книгу «Земля Жар-птицы» (Land of the Firebird. The beauty of old Russia) и на третьей странице читаю, что русские очень любят свои реки и называют их «матушка»: «матушка Ока», «матушка Днепр».
Я разразилась гомерическим хохотом и говорю завкафедрой «выбросьте это в мусор». Ну вы понимаете, Днепр у нее - русская река-матушка! Коллега очень осуждающе посмотрел и сказал, что это исключительно уважаемый автор и это важная книга на всех факультетах. И тут вдруг через тридцать лет оказывается, что эта барышня срочно решила удрать из Штатов!
- Считаете, она эвакуировалась?
- Очевидно. После 2014 стало неуютно, но при Трампе она еще не боялась. Послушав позицию Байдена, поняла, видимо, что лучше умереть в большой квартире в Санкт-Петербурге, чем в тюрьме с приговором за измену родине.
Масси своим новым гражданством расписалась в том, что все это время работала на Кремль, а когда запахло керосином, то ее вытащили. Я боюсь даже представить, какое количество чекистской агентуры на этих кафедрах сидело. Я думаю, еще не одна такая консерва вскроется.
- Сегодня в Украине очень большой запрос на украинскую культуру. Раньше многие, идентифицируя себя как украинцев, в быту пользовалась русским. С началом войны люди стали переходить на украинский язык. Почему именно язык стал местом окончательного разлома?
Сегодня большинство русскоязычных украинцев — это те, кто родился в доме с русским языком. Это их родители или деды-прадеды обрусели. Одна моя знакомая, которая вернулась к украинскому языку, объяснила: «Очень трудно признать себе, что ты родилась в русскоязычной семье, потому что с твоими предками сделали что-то очень плохое».
Этот переход на русский исторически был результатом тяжелого унижения или травмы, о которой лучше не вспоминать. За каждой такой историей стоит семейная драма. Корнями эти истории уходят в Голодомор 1933 года. Ведь именно в тридцатые украинский язык стал «кулацким», «классово чуждым» и политически нежелательным.
Люди, которые бежали из деревень в города чтобы выжить, должны были избавиться от всяких следов своего происхождения и, в первую очередь, от языка, иначе ты становился тем, за кем под покровом ночи могли прийти. Русификация — это следствие сталинского геноцида, который до конца нами не осознан.
Материал публикуется в рамках серии Rus.Postimees «Год войны».