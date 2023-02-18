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Опять гастролеры? Полиция расследует угоны двух автомобилей

Опять гастролеры? Полиция расследует угоны двух автомобилей
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Автомобиль стоимостью 15 000 евро был угнан прямо из сарая.
Автомобиль стоимостью 15 000 евро был угнан прямо из сарая. Фото: Kristjan Teedema

Полиция начала расследование угонов автомобилей, совершенных в волости Тори и городе Пярну в феврале и декабре.

В промежутку между 10 и 15 февраля в волости Тори был угнан из сарая автомобиль. По данным полиции, владельцу был нанесен ущерб в размере 15 000 евро.

В промежутку между 10 и 15 декабря в Пярну был угнан автомобиль Volvo стоимостью 6400 евро.

В четверг, 16 февраля, в связи с этими случаями полиция возбудила уголовное дело.

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