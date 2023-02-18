В Болгарии найдены мертвыми в грузовике 18 беженцев

В грузовике находились 52 беженца, которые прятались за штабелями дров. По предварительной официальной информации, они были из Афганистана. По словам полиции, 18 беженцев умерли за 10-12 часов до того, как их тела были обнаружены. 34 оставшихся в живых были госпитализированы. Они насквозь промокли и замерзли и, по всей видимости, не ели уже несколько дней.