Будто наложили проклятие: закрывается еще одно заведение общепита

Владелец Verywell Данел Пуудер сказал, что в январе решил прекратить работу на прежней локации, поскольку там было слишком мало места, а жизнь показала, что местоположение тоже не самое лучшее. «Люди не хотят подниматься на второй этаж, чтобы поесть, да и от центра города слишком далеко».