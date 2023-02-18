Кафе-буфет Verywell, открывшее свои двери год назад в Пайде, с начала года остается закрытым. Изначально была надежда, что заведение переедет на новое место, но теперь предприниматель сказал, что все-таки кафе открывать не будет.
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Будто наложили проклятие: закрывается еще одно заведение общепита
Будто наложили проклятие: закрывается еще одно заведение общепита
Владелец Verywell Данел Пуудер сказал, что в январе решил прекратить работу на прежней локации, поскольку там было слишком мало места, а жизнь показала, что местоположение тоже не самое лучшее. «Люди не хотят подниматься на второй этаж, чтобы поесть, да и от центра города слишком далеко».