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Видео ⟩ Экс-охранник посольства Великобритании приговорен к 13 годам за шпионаж в пользу России

rus.tvnet.lv
Экс-охранник посольства Великобритании приговорен к 13 годам за шпионаж в пользу России
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Бывший охранник посольства Великобритании Дэвид Баллантайн Смит во время шпионажа в пользу России
Бывший охранник посольства Великобритании Дэвид Баллантайн Смит во время шпионажа в пользу России Фото: AFP / Scanpix

Лондонский суд в пятницу, 17 февраля, приговорил бывшего охранника посольства Великобритании в Берлине к 13 годам тюрьмы за то, что он подверг британских дипломатов «максимальному риску», продав России секретную информацию, передает Rus.TVNET.

Дэвид Баллантайн Смит признался в шпионаже, утверждая, что он был в депрессии и хотел «преподать урок посольству», потому что чувствовал, что с ним плохо обращаются на работе.

Однако судья Марк Уолл признал, что Смит руководствовался ненавистью к Великобритании и поддержкой президента России Владимира Путина.

«Ему заплатили за его измену, он был мотивирован неприязнью к этой стране, и у него было намерение нанести ущерб интересам этой страны, действуя так, как он это сделал», - сказал судья.

Действия Смита имели «потенциально катастрофические последствия для других», заявил Уолл во время вынесения приговора в Центральном уголовном суде Лондона. Он приговорил Смита к 13 годам и двум месяцам тюремного заключения за восемь нарушений Закона о государственной тайне.

Смит передал информацию о деятельности, личностях, адресах и телефонах британских официальных лиц в российское посольство в Берлине. Он также собирал информацию о деятельности и планировке британского посольства. Как заявило обвинение, эта информация может быть полезна «противнику, в частности российскому государству».

По мнению судьи, Смит отправлял российским представителям фотографии сотрудников британского посольства вместе с описаниями, тем самым подвергая их «максимальному риску».

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