Лондонский суд в пятницу, 17 февраля, приговорил бывшего охранника посольства Великобритании в Берлине к 13 годам тюрьмы за то, что он подверг британских дипломатов «максимальному риску», продав России секретную информацию, передает Rus.TVNET.
Видео ⟩ Экс-охранник посольства Великобритании приговорен к 13 годам за шпионаж в пользу России
Дэвид Баллантайн Смит признался в шпионаже, утверждая, что он был в депрессии и хотел «преподать урок посольству», потому что чувствовал, что с ним плохо обращаются на работе.
Однако судья Марк Уолл признал, что Смит руководствовался ненавистью к Великобритании и поддержкой президента России Владимира Путина.
A British embassy security guard caught spying for the Russians has been sentenced to more than 13 years in prison.— Sky News (@SkyNews) February 17, 2023
CCTV footage shows David Ballantyne Smith, 58, taking a video of monitors in the security kiosk.https://t.co/D5Q4iadCZJ pic.twitter.com/0H7Eb5m7wM
«Ему заплатили за его измену, он был мотивирован неприязнью к этой стране, и у него было намерение нанести ущерб интересам этой страны, действуя так, как он это сделал», - сказал судья.
Действия Смита имели «потенциально катастрофические последствия для других», заявил Уолл во время вынесения приговора в Центральном уголовном суде Лондона. Он приговорил Смита к 13 годам и двум месяцам тюремного заключения за восемь нарушений Закона о государственной тайне.
Смит передал информацию о деятельности, личностях, адресах и телефонах британских официальных лиц в российское посольство в Берлине. Он также собирал информацию о деятельности и планировке британского посольства. Как заявило обвинение, эта информация может быть полезна «противнику, в частности российскому государству».
По мнению судьи, Смит отправлял российским представителям фотографии сотрудников британского посольства вместе с описаниями, тем самым подвергая их «максимальному риску».