Ранняя осень прошлого года. Конференция по недвижимости, зал битком набит богатыми владельцами недвижимости. День уже клонится к вечеру, вдруг молодой человек еле слышно обращается к своему соседу: «Слушай, тут все про Euribor говорят. Что это за Euribor?»
Для подписчиков
«Тяжело, но должны платить»: затраты жителей Эстонии растут, но банки навстречу идти не собираются
«Тяжело, но должны платить»: затраты жителей Эстонии растут, но банки навстречу идти не собираются
Те, кто тогда еще не знал, сейчас ответит на этот вопрос, даже если его разбудить среди ночи, поскольку нет обладателя жилищного кредита, который не получил бы сообщение от банка: платить надо больше!
В пятницу Euribor вырос до уровня 3,1 процента. За этим показателем в Эстонии следят все, у кого есть кредит, поскольку банковские кредиты и лизинг часто привязаны к шестимесячному Euribor. В договорах это выглядит так, что указана ставка банка, например два процента, плюс шестимесячный Euribor. Последний меняется банками в рамках договора два раза в год, каждые полгода. Так получилось, что когда осенью после семилетнего отрицательного периода Euribor начал расти, выросли и выплаты по банковским кредитам.