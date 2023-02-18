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«Тяжело, но должны платить»: затраты жителей Эстонии растут, но банки навстречу идти не собираются

Лийна Лакс
«Тяжело, но должны платить»: затраты жителей Эстонии растут, но банки навстречу идти не собираются
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Ради собственного дома надо прикладывать все больше усилий, но в то же время за дорожающие кредитные деньги можно приобрести все меньше.
Ради собственного дома надо прикладывать все больше усилий, но в то же время за дорожающие кредитные деньги можно приобрести все меньше. Фото: Eero Vabamägi

Ранняя осень прошлого года. Конференция по недвижимости, зал битком набит богатыми владельцами недвижимости. День уже клонится к вечеру, вдруг молодой человек еле слышно обращается к своему соседу: «Слушай, тут все про Euribor говорят. Что это за Euribor?»

Те, кто тогда еще не знал, сейчас ответит на этот вопрос, даже если его разбудить среди ночи, поскольку нет обладателя жилищного кредита, который не получил бы сообщение от банка: платить надо больше!

В пятницу Euribor вырос до уровня 3,1 процента. За этим показателем в Эстонии следят все, у кого есть кредит, поскольку банковские кредиты и лизинг часто привязаны к шестимесячному Euribor. В договорах это выглядит так, что указана ставка банка, например два процента, плюс шестимесячный Euribor. Последний меняется банками в рамках договора два раза в год, каждые полгода. Так получилось, что когда осенью после семилетнего отрицательного периода Euribor начал расти, выросли и выплаты по банковским кредитам.

Если на первый взгляд можно подумать, что могут сделать эти два-три процента Euribor, к сожалению, это очень сильно влияет на ежемесячные платежи по банковским кредитам: по данным банков, платежи по кредитам людей выросли в среднем на 45 процентов.

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