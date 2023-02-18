Хотя через D-терминал Таллиннского порта обслуживает больше пассажиров, чем А-терминал, строящаяся трамвайная линия будет проходить только через последний, что расстраивает Tallink и заставляет пассажиров задуматься.
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Новая трамвайная линия превратит пассажиров D-терминала в бедных сироток
Новая трамвайная линия превратит пассажиров D-терминала в бедных сироток
«Всех бы устроило, если бы трамвай останавливался и перед A-терминалом, и перед D-терминалом, но, к сожалению, это оказалось невозможным из-за совпадения нескольких факторов», — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) о выборе маршрута в гигантском проекте: в марте Merko Ehitus за 36,5 млн евро начнет строительство 1,7-километрового участка продленного трамвайного маршрута, соединяющего аэропорт, терминал Юлемисте Rail Baltica и Старый порт.