Новая трамвайная линия превратит пассажиров D-терминала в бедных сироток

«Всех бы устроило, если бы трамвай останавливался и перед A-терминалом, и перед D-терминалом, но, к сожалению, это оказалось невозможным из-за совпадения нескольких факторов», — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) о выборе маршрута в гигантском проекте: в марте Merko Ehitus за 36,5 млн евро начнет строительство 1,7-километрового участка продленного трамвайного маршрута, соединяющего аэропорт, терминал Юлемисте Rail Baltica и Старый порт.

«Если трамвай будет подъезжать к D-терминалу, маршрут станет длиннее более чем на километр (по словам Света, это будет стоить на 18,4 млн евро дороже. — Ю.Х.). В настоящее время пешеход может комфортно передвигаться по мосту между обоими терминалами, расстояние ведь не очень большое», — сказал Свет.